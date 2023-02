Trecho da Avenida Djalma Batista entrará em obra imediata

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), anunciou, nesta segunda-feira, 6/2, que uma intervenção estrutural deve iniciar nos próximos 15 dias no trecho desnivelado sobre o Igarapé do Bindá, na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul.

“Viemos reforçar o que já foi anunciado ontem pelo prefeito David Almeida. As equipes da Seminf devem aproveitar o feriado do Carnaval para realizar a obra e, assim, impactar o mínimo possível o trânsito, uma vez que a avenida Djalma Batista é um dos principais corredores viários da cidade com fluxo intenso de veículos”, explicou Renato.

O serviço emergencial ocorreu de forma acelerada, com o intuito de dar vazão ao trânsito. A tubulação antiga, já desgastada pelo tempo, não suportou o volume de água do igarapé durante as fortes chuvas, o que ocasionou fuga de material e provou o afundamento desse trecho da via.

“O que ocorre é que a via carece de uma intervenção maior do que a que foi feita aqui no domingo. A antiga rede de drenagem que passa por aqui rompeu no tubo armco. Essa estrutura tem mais de 25 anos. A determinação do prefeito David Almeida é que façamos uma nova tubulação que solucionará definitivamente o problema na área”, complementa Renato Junior.

No último domingo, dia 5, as equipes realizaram trabalho paliativo, a fim de conter uma cratera que se abriu na via. Na manhã desta segunda-feira, as equipes da Seminf concluíram os trabalhos, realizando a pavimentação do trecho que foi aterrado no último domingo.