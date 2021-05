Trecho da avenida Tarumã em Manaus é interditado para obras

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar um trecho da avenida Tarumã, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul, a partir das 6h da próxima segunda-feira, 10/5. A interdição vai acontecer no trecho entre a rua Duque de Caxias e a rua General Glicério, para dar continuidade às obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), executadas pelo governo do Estado. Com o fechamento da via, o fluxo de veículos que vem do bairro em direção ao Centro será desviado.

O condutor que circula na avenida Tarumã e deseja ir ao Centro, será orientado a seguir pela rua Visconde de Porto Alegre, depois acessar a avenida Tefé, em seguida acessar a rua General Glicério e, assim, chegar à avenida Parintins, para seguir o fluxo normal. O motorista que desejar seguir para a rua Duque de Caxias poderá seguir normalmente. Os itinerários estarão sinalizados com placas, para indicar o desvio dos veículos.

As vias terão reforço de placas de orientação de obras e de sinalização vertical de trânsito. A previsão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), responsável pela obra, é que as vias sejam liberadas na primeira quinzena de junho.

A interdição do trecho não impedirá o acesso dos moradores às suas casas, pois será mantido exclusivamente o tráfego local nas áreas em obras. Agentes da Gestão de Trânsito e fiscais de Transportes do IMMU estarão nas áreas da intervenção para monitorar a circulação de veículos.

Ônibus

A linha de ônibus 350 que tem o trecho interditado no itinerário, também será alterada. No sentido bairro/T2, seguirá na rua Tarumã, depois acessa a rua Visconde de Porto Alegre, em seguida acessa a rua Tefé, seguindo o itinerário normal pela avenida Castelo Branco.

* Com informações da assessoria de imprensa