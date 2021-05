Trecho da rua dos Barés é interditado devido ao avanço do nível das águas do rio Negro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), interditou na tarde desta segunda-feira, 3/5, o trecho da rua dos Barés, no cruzamento com a rua Pedro Botelho, Centro. A medida foi necessária por conta do avanço do nível das águas do rio Negro, que alagou a via e está prejudicando a circulação de veículos no entorno.

“Por determinação do prefeito David Almeida, nós fizemos uma vistoria nesse local e identificamos possíveis problemas que possam ocorrer em decorrência da cheia. Esse aqui é o primeiro ponto alagado e o prefeito nos autorizou a fazer o fechamento desse trecho da via. Nós já estamos antecipando o fechamento, para que os condutores e pedestres não tenham problemas no local”, disse o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

O tenente William Dias, secretário da Casa Militar do município enfatizou que o trabalho no local é de prevenção, mas também de apoio à população.

“Estamos fazendo um trabalho de prevenção aqui no Centro. A gente tem uma previsão para este ano de ocorrer uma das maiores cheias, inclusive maior que a de 2012. Por isso estamos aqui, por determinação do prefeito David Almeida, para prestar apoio aos moradores e lojistas da região, além de motoristas, com objetivo de que os danos sejam diminuídos consideravelmente”, frisou.

Orientação

A Prefeitura de Manaus orienta aos condutores que trafeguem com cuidado e atenção pelo local. Para acessar a avenida Lourenço da Silva Braga, deve-se seguir até a rua Miranda Leão, depois acessar a rua Pedro Botelho.

Cerca de 15 agentes de trânsito estão diariamente monitorando as vias do Centro e só farão novas interdições caso o avanço da enchente interfira na segurança de condutores e pedestres.