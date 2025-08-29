A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Trecho que liga Avenida Autaz Mirim à Avenida Solimões será interditado a partir desta sexta, em Manaus

Ação da Companhia de Gás do Amazonas começa às 9h e deve durar até segunda-feira.

Por Marcia Jornalist

29/08/2025 às 08:23

Notícias de Manaus – Uma interdição  ocorrerá nesta sexta (29), a partir das 9h, pela Companhia de Gás do Amazonas. O trecho as do Amazonas. O trecho afetado liga a Estrada do T2 à Avenida Autaz Mirim e Avenida Solimões.

A interdição é necessária para a instalação de um gasoduto e deve se estender até segunda-feira, com previsão de liberação por volta das 4h da manhã.

Os materiais de sinalização já estão sendo preparados para orientar os motoristas que trafegam por essa região, que é intensamente utilizada por trabalhadores do Distrito Industrial 1, na Zona Leste de Manaus.

Para minimizar o impacto no fluxo de trânsito, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), enviará agentes de trânsito ao local.

Duas rotas alternativas serão disponibilizadas para os motoristas. Aqueles que se dirigem pela Avenida Autaz Mirim para acessar a Estrada do T2 devem seguir pela Avenida Solimões até a rotatória próxima à empresa Amazônia, realizar o retorno e alcançar a Estrada do T2.

Já os motoristas na Avenida Autaz Mirim devem seguir pela Avenida Solimões e fazer o retorno na mesma rotatória.

Embora a interdição cause transtornos, é importante estar atento às mudanças a partir das 9h.

Embora a interdição cause transtornos, é importante estar atento às mudanças a partir das 9h.

