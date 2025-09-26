Tremor na Venezuela é sentido por moradores de Manaus

Notícias de Manaus – Moradores de Manaus relataram sentir os efeitos do terremoto que atingiu o oeste da Venezuela na noite de quarta-feira (24/9). Por volta das 18h20, moradores de condomínios na zona centro-sul, como o bairro Aleixo, registraram o balanço de luminárias e outros objetos suspensos.

No centro da cidade, relatos semelhantes vieram de edifícios mais altos. A radialista Tereza Pinheiro, que estava no ar durante o tremor, contou que colegas em um prédio no 20º andar sentiram o edifício balançar. Ela própria relatou tontura e mal-estar, que duraram cerca de 15 minutos.

O terremoto, de magnitude 6,2, teve epicentro a 24 km de Mene Grande, em área petrolífera da Venezuela, e afetou estados como Zulia, Falcón, Lara, Distrito Capital e Trujillo, além de regiões da Colômbia. Apesar do susto, o governo venezuelano informou que não houve danos significativos.

Em Manaus, os efeitos se limitaram a sensações de tontura e ao balanço de objetos, sem registros de feridos ou prejuízos materiais.

