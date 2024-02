Três agências de publicidade são alvos da PF por envolvimento em deepfake contra prefeito David Almeida; confira

Notícias de Manaus– Nesta sexta-feira, 9/2, a Polícia Federal do Amazonas deflagrou a Operação Nirmata que tem o objetivo é identificar todos os autores envolvidos na criação de difamação eleitoral do prefeito da cidade de Manaus com uso de inteligência artificial. Três empresas de publicidade são alvos da ação.

De acordo com informações, as Agências Sacada, Praia Produções e a OPP (O Primeiro Portal) – esta última responsável por um perfil de notícias no Instagram chamado “O Primeiro Portal” – seriam os alvos da ação.

Segundo dados da Receita Federal, a empresa Praia Produções pertence ao empresário Fabrício Pereira Menezes e tem capital social de R$900 mil. A OPP é de Eilem Mara dos Santos Noronha e tem capital social de R$20 mil.

Ainda conforme a Receita Federal, a Sacada Publicidade LTDA pertence ao publicitário Sebastião de Freitas Noronha, conhecido como Sabá, e tem como sócio Pedro Guerra Noronha de Freitas.

Sabá Noronha, conhecido publicitário e especialista em marketing político, foi visto nesta sexta-feira, 9/2, na sede da Polícia Federal do Amazonas prestes a prestar depoimento na Operação Nirmata.

A reportagem do Portal AM POST tentou contato com as empresas citadas por meio de ligação telefônica mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Segue aberto espaço para manifestação.

Operação Nirmata

Segundo a PF, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, tendo como alvos um designer, três empresas de publicidade, sócios das empresas e dois compartilhadores da “fake news”.

Foram apreendidas mídias computacionais, bem como os suspeitos intimados a depor na Superintendência da Polícia Federal.

Conforme a PF, foi identificado o sistema usado, quem produziu o áudio falso do prefeito, o local de produção e uma agência de publicidade responsável pela divulgação e propagação em plataformas digitais.

De acordo como o delegado da Polícia Federal Rafael Bruns, todos os alvos foram encontrados com sucesso. “Além do designer, encontramos também as pessoas que compartilharam essa ‘Fake News’ e as empresas de publicidade que levam a profissionalização desse áudio divulgado no final do ano passado em relação ao prefeito de Manaus, David Almeida. A um objetivo claro de difamação ao prefeito”, destacou em coletiva de imprensa.

