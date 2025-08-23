Três famílias perdem tudo em incêndio no bairro Morro da Liberdade e recebem suporte emergencial

Notícias de Manaus – Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde deste sábado (23), uma vila de quitinetes localizada na avenida São Pedro, no bairro Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus. O fogo destruiu completamente seis imóveis de madeira e deixou três famílias diretamente afetadas. Outras três residências próximas também foram danificadas, apresentando rachaduras e forros de PVC comprometidos.

Apesar da gravidade do incidente, não houve registro de vítimas. A Defesa Civil de Manaus, após vistoria preliminar, confirmou a perda total das quitinetes incendiadas e orientou os moradores sobre os procedimentos legais, como o registro de Boletim de Ocorrência e a solicitação de vistoria técnica para avaliar os riscos estruturais na área.

Atendimento imediato às famílias afetadas

Equipes da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e da Defesa Civil estiveram no local para prestar apoio emergencial às famílias atingidas. Os moradores receberam cestas básicas, kits de higiene, colchões e lençóis, além de cadastro para inclusão no programa Auxílio Aluguel, destinado a garantir moradia temporária em casos de calamidade.

De acordo com a Semasc, o atendimento socioassistencial será mantido nos próximos dias para assegurar que nenhuma das famílias fique desamparada. A ação contou com o Serviço de Emergências e Calamidades, que acompanha situações desse tipo em diferentes áreas da capital.

Risco estrutural e segurança preventiva

O incêndio levantou preocupações sobre a vulnerabilidade das construções de madeira na região, que facilitam a propagação rápida das chamas. A Defesa Civil destacou que, além das seis quitinetes destruídas, as três residências vizinhas ainda precisam passar por avaliação técnica para determinar se poderão continuar habitadas.

A orientação é que os moradores não retornem aos imóveis até que seja emitido laudo oficial de segurança. Técnicos também reforçaram a necessidade de medidas preventivas contra incêndios em comunidades com construções semelhantes, como instalação de extintores acessíveis e revisão das redes elétricas.