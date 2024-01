Três pessoas ficam feridas após muro desabar em Manaus

As obras no local iniciaram há pelo menos três dias. Ainda não há informações do estado de saúde das vítimas.

Testemunhas afirmaram que o desabamento já era esperado, por conta dos trabalhadores terem retirado o barro que sustentava o muro. As vítimas ficaram embaixo de escombros e foram socorridas por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhadas para uma unidade hospitalar.

