A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Três pessoas ficam feridass após colisão entre motos na Avenida Camapuã em Manaus

Vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas a hospitais da capital.

Por Beatriz Silveira

29/09/2025 às 22:22

Ver resumo

Notícias de Manaus – Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois motociclistas na noite desta segunda-feira (29), na Avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova 2, zona Norte de Manaus. A colisão, registrada por volta das 19h30, provocou forte congestionamento na via e exigiu atenção redobrada dos motoristas que passaram pelo trecho durante o atendimento à ocorrência.

PUBLICIDADE

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros ainda no local. As vítimas apresentavam lesões de diferentes gravidades e, após estabilização, foram encaminhadas para unidades hospitalares da capital. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde atualizado dos envolvidos.

Leia também: Cinegrafista manauara Renato Belém deixa família e embarca para lutar na guerra da Ucrânia

PUBLICIDADE

A Polícia Militar esteve na Avenida Camapuã para controlar o tráfego e isolar a área do acidente, garantindo a atuação das equipes de emergência e a segurança dos demais condutores. Em razão da interdição parcial da via, o fluxo de veículos ficou lento nas imediações de Cidade Nova 2.

A causa da colisão será apurada pela perícia, que deve analisar as circunstâncias do ocorrido, incluindo a possibilidade de fatores como excesso de velocidade, ausência ou desrespeito à sinalização e eventual imprudência. As conclusões deverão orientar eventuais medidas de prevenção e responsabilização.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Mundo

Talibã corta fibra óptica e Afeganistão entra em “apagão total” de comunicações

NetBlocks aponta interrupção deliberada que derrubou internet e telefonia.

há 24 minutos

Polícia

Homem é preso após agredir sobrinha e tentar matar tia no Viver Melhor em Manaus

Ocorrência foi registrada às 9h30 de domingo.

há 1 hora

Brasil

Moraes autoriza progressão de Daniel Silveira para regime aberto

Ex-deputado deverá usar tornozeleira e terá recolhimento noturno.

há 1 hora

Brasil

Fux defere pedido para manter número de deputados nas eleições de 2026

Alcolumbre solicitou à Corte que mudanças comecem no pleito de 2030.

há 2 horas

Amazonas

Incêndio atinge depósito de loja e mobiliza bombeiros do Amazonas e da Colômbia em Tabatinga

As causas serão investigadas.

há 2 horas