Três pessoas ficam feridass após colisão entre motos na Avenida Camapuã em Manaus

Notícias de Manaus – Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois motociclistas na noite desta segunda-feira (29), na Avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova 2, zona Norte de Manaus. A colisão, registrada por volta das 19h30, provocou forte congestionamento na via e exigiu atenção redobrada dos motoristas que passaram pelo trecho durante o atendimento à ocorrência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros ainda no local. As vítimas apresentavam lesões de diferentes gravidades e, após estabilização, foram encaminhadas para unidades hospitalares da capital. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde atualizado dos envolvidos.

A Polícia Militar esteve na Avenida Camapuã para controlar o tráfego e isolar a área do acidente, garantindo a atuação das equipes de emergência e a segurança dos demais condutores. Em razão da interdição parcial da via, o fluxo de veículos ficou lento nas imediações de Cidade Nova 2.

A causa da colisão será apurada pela perícia, que deve analisar as circunstâncias do ocorrido, incluindo a possibilidade de fatores como excesso de velocidade, ausência ou desrespeito à sinalização e eventual imprudência. As conclusões deverão orientar eventuais medidas de prevenção e responsabilização.