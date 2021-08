Três pessoas ficam feridos em acidente na rodovia AM-010

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um gave acidente de trânsito, deixou três pessoas feridas, sendo dois adolescentes de 15 e 17 anos, e um jovem de 21 anos, na noite desta quarta-feira (25), na rodovia AM-010, estrada de Manaus à Iranduba.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam em uma pick-up e o acidente foi ocasionado após o condutor perder o controle do veículo e capotar.

As vítimas foram socorridas e duas delas foram levadas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, já o terceiro, foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município.