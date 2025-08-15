A notícia que atravessa o Brasil!

Troca de pulseiras para o “#SouManaus Passo a Paço 2025” começa em seis pontos estratégicos da capital; saiba onde

A troca de pulseiras, obrigatória para entrada nos principais espaços do evento.

Por Natan AMPOST

15/08/2025 às 20:38

Notícias de Manaus – A contagem regressiva para o “#SouManaus Passo a Paço 2025” já começou, e o público poderá garantir o acesso ao maior festival gratuito de artes integradas do Brasil a partir de 26 de agosto. A troca de pulseiras, obrigatória para entrada nos principais espaços do evento, será realizada em seis pontos diferentes da cidade, facilitando o acesso dos participantes.

Os locais de retirada são: Vitória Supermercados (Coroado), Nova Era (Flores), Shopping Phelippe Daou (Cidade de Deus), Casa de Praia Zezinho Corrêa (Ponta Negra), Nova Era (Novo Aleixo) e Galeria dos Remédios (Centro). O procedimento exige cadastro prévio no site oficial do evento, a entrega de um quilo de alimento não perecível e apresentação de documento de identidade com foto.

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, reforça que o festival deste ano terá proporções inéditas. Ao todo, serão 17 palcos distribuídos por ruas, praças e espaços históricos, reunindo mais de 3 mil artistas, sendo 2 mil locais, além de 20 atrações nacionais já confirmadas. “É um evento que movimenta cultura, economia e turismo ao mesmo tempo. Nossa expectativa é gerar mais de 15 mil empregos diretos e indiretos. Para garantir segurança e conforto, a retirada antecipada das pulseiras é fundamental”, destacou Lobato.

A programação começa no dia 2 de setembro, trazendo uma prévia com apresentações de cultura urbana, gastronomia e moda indígena. Os dias principais serão 5, 6 e 7 de setembro, quando seis palcos principais — Mangueirão, Coreto, Alfândega, Malcher, Espaço Cultura Urbana e Espaço Moda — receberão grandes espetáculos. Outros 11 palcos alternativos estarão espalhados pelo centro histórico, promovendo apresentações de artistas independentes e transformando a região em um grande corredor cultural.

Além de música, o “#SouManaus Passo a Paço 2025” oferecerá experiências gastronômicas, desfiles de moda indígena, intervenções artísticas e atividades da economia criativa. A diversidade de atrações é um dos fatores que consolidaram o evento como referência nacional em integração cultural gratuita.

O acesso gratuito, aliado ao caráter solidário — com a troca de pulseiras por alimentos não perecíveis — reforça o papel social do festival, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade. A organização orienta que o público faça o cadastro e retire as pulseiras o quanto antes, já que a distribuição segue por lotes e pode se encerrar antes do prazo final, caso a capacidade seja atingida.

Mais detalhes, como a programação completa e o formulário para cadastro, estão disponíveis no site oficial: www.soumanauspassoapaco.com.br.

• Vitória Supermercados – Coroado

Avenida Cosme Ferreira, 1.620 – Coroado I

Horário: 15h às 21h

• Nova Era – Flores

Avenida Torquato Tapajós, 2.871, bairro Flores

Horário: 15h às 21h

• Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939, bairro Cidade de Deus

Horário: 13h às 19h

• Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra

Horário: das 15h às 21h

• Nova Era – Torres (Supermercado)

Avenida Governador José Lindoso, 230, bairro Novo Aleixo

Horário: das 15h às 21h

• Galeria dos Remédios – shopping popular

Rua Miranda Leão, 82, no Centro

Horário: das 13h às 19h

