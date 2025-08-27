A notícia que atravessa o Brasil!

Troca de pulseiras para o ‘#SouManaus Passo a Paço 2025’ inicia na capital; saiba como participar

As pulseiras podem ser retiradas em diferentes pontos da cidade.

Por Natan AMPOST

27/08/2025 às 11:02 - Atualizado em 27/08/2025 às 11:34

Notícias de Manaus – A distribuição das pulseiras de acesso ao #SouManaus Passo a Paço 2025 começou nesta terça-feira (26/8), marcando o início da contagem regressiva para o maior festival de artes integradas da região Norte. Para garantir a entrada no evento, o público deve doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O sistema de ingressos solidários já é uma tradição no festival, unindo entretenimento e responsabilidade social. Neste ano, os lotes de distribuição seguirão uma programação diária: o 1º lote no dia 26, o 2º no dia 27, o 3º no dia 28, o 4º no dia 29, o 5º no dia 30 e, por fim, o 6º lote no dia 31 de agosto. Vale destacar que a Galeria dos Remédios, no Centro, realizará as trocas apenas a partir do segundo lote, de 27 a 31.

Segundo o diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato, a iniciativa reforça o caráter social do festival. “O #SouManaus é um evento feito para todos. Ao mesmo tempo em que a população tem acesso gratuito a grandes shows e experiências culturais, milhares de famílias em situação de vulnerabilidade recebem o apoio das doações de alimentos”, afirmou.

Onde trocar os ingressos solidários

As pulseiras podem ser retiradas em diferentes pontos da cidade, sempre dentro dos horários definidos para cada local:

Nova Era – Torres (Supermercado): Avenida Governador José Lindoso, 230, bairro Novo Aleixo – das 15h às 21h.

Galeria dos Remédios – Shopping Popular: Rua Miranda Leão, 82, Centro – das 13h às 19h (a partir do 2º lote).

Vitória Supermercados – Coroado: Avenida Cosme Ferreira, 1.620, bairro Coroado I – das 15h às 21h.

Nova Era – Flores: Avenida Torquato Tapajós, 2.871, bairro Flores – das 15h às 21h.

Shopping Phelippe Daou: Avenida Camapuã, 2.939, bairro Cidade de Deus – das 13h às 19h.

Casa de Praia Zezinho Corrêa: Ponta Negra – das 15h às 21h.

Festival transforma Manaus em palco cultural

O #SouManaus Passo a Paço 2025 será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro e promete reunir uma programação diversificada que vai além da música. Gastronomia, artes visuais, performances e experiências imersivas vão ocupar o centro histórico da capital, transformando-o em um grande palco a céu aberto.

Além de atrair milhares de pessoas, o festival movimenta a economia local, gera empregos temporários e fortalece o setor cultural da cidade. Para os organizadores, o evento se consolidou como uma das maiores vitrines culturais da Amazônia, conectando tradições regionais com tendências contemporâneas.

Com a proposta de democratizar o acesso à arte e à cultura, o evento mostra como a solidariedade pode caminhar junto com o entretenimento, reafirmando Manaus como um polo de grandes festivais no país.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

