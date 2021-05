Tubulação rompe e águas inundam ruas do bairro Compensa em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Uma rede de abastecimento ligada à Ponte do Ismael, rompeu e inundou completamente ruas na madrugada deste domingo (30), no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

A força das águas invadiu casas e carros e quase arrastou vários veículos. A empresa Águas de Manaus, por meio de nota, informou que vai ressarcir os moradores pelos danos causados.

A concessionária informou que por conta dos serviços de reparo e manutenção, o Sistema da Estação de Tratamento de Água 2 (ETA 2), da Ponta do Ismael, foi paralisado e bairros das zonas Oeste e Norte estão sem água.

O serviço deve ser concluído às 14h e o prazo de normalização do abastecimento é de 12 horas. As pessoas que tiveram bens danificados por conta do transbordamento devem entrar em contato com a Águas de Manaus por meio dos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

Continua depois da Publicidade

A Concessionária de água informou que vai ressarcir os moradores pelos danos causados. pic.twitter.com/RVHJAIFNxb — AM POST (@portalampost) May 30, 2021 Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa