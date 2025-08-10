Turismo Social do Sesc Amazonas oferece passeios à Fazenda Santa Rosa e Praia do Japonês

Notícias de Manaus – O Turismo Social do Sesc Amazonas anuncia dois novos passeios para o mês de agosto: a Fazenda Santa Rosa, em Iranduba, no dia 16, e a Praia do Japonês, no dia 30. As inscrições já estão abertas e os ingressos podem ser adquiridos nas Centrais de Relacionamento do Sesc em Manaus.

O pacote para a Fazenda Santa Rosa tem preços diferenciados: R$ 150 para trabalhadores do comércio e seus dependentes, R$ 155 para empresários e conveniados, e R$ 160 para o público em geral. O valor inclui transporte, almoço, atividades no local, seguro viagem e acompanhamento de um técnico de turismo do Sesc.

O passeio inicia às 8h, com saída do Largo São Sebastião, passando pelo Sesc Balneário e seguindo para a fazenda. Durante a visita, os participantes terão contato com animais como touros, vacas, cabras, cavalos e pôneis, podendo até montar nos cavalos. Também conhecerão o aviário, a plantação de frutas (laranja, tangerina, limão e goiaba), a horta e o meliponário, espaço dedicado às abelhas nativas sem ferrão, destacando sua importância para o meio ambiente. O retorno a Manaus está previsto para as 16h.

Já o passeio à Praia do Japonês oferece um dia de lazer em uma praia de água doce, com opções de atividades como caiaque e banana boat. A atividade ocorre no dia 30 de agosto, com pacotes a partir de R$ 45, incluindo transporte, seguro e acompanhamento técnico.

Os interessados podem comprar os ingressos nas unidades do Sesc localizadas na Rua Henrique Martins, no Sesc Ler Cidade Nova, e no Sesc Balneário. Mais informações estão disponíveis no site oficial e pelo WhatsApp (92) 98415-7883.