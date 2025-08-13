Uber lança Selo de Verificação e participa de mesas sobre violência e segurança em Manaus

Notícias de Manaus – A Uber será patrocinadora do 19º Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de agosto, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, em Manaus. A empresa participará de duas mesas de discussão voltadas à segurança e ao apoio a mulheres vítimas de violência, além do combate ao tráfico humano e ao desaparecimento de pessoas.

PUBLICIDADE

A primeira mesa, intitulada “Como empresas podem se tornar parceiras mais efetivas com iniciativas de suporte às mulheres vítimas de violência”, será realizada na quinta-feira (14), às 14h. Participam Maíra Saruê, diretora de pesquisas do Instituto Locomotiva; Marina Ganzarolli, CEO do Me Too Brasil; Vanessa Therezinha Sousa de Almeida, promotora do MPSP; e Valéria Bolsonaro, Secretária da Mulher do governo de São Paulo. A mediação ficará a cargo de Natália Falcón, gerente de Parcerias para o Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da Uber.

Já na sexta-feira (15), às 10h, ocorrerá a mesa “Desafios de Segurança Pública e empresas de tecnologia: como parcerias podem potencializar soluções em tráfico humano e pessoas desaparecidas”, mediada por Mario Cunha, gerente de relacionamento da Uber com autoridades policiais. Participam Paulo Henrique Benelli de Azevedo, da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Cintia Meirelles, diretora da The Exodus Road no Brasil, e Phelipe de Moura Ferreira, sobrevivente de tráfico humano.

PUBLICIDADE

Leia também: Edson Fachin é eleito presidente do STF; Alexandre de Moraes será vice

Além das mesas, a Uber lançou recentemente o Selo de Verificação, que adiciona uma camada extra de checagem de perfis para os usuários. O selo aparece na conta do usuário após a verificação, permitindo que motoristas parceiros vejam a informação antes de aceitar uma viagem, o que pode reduzir o tempo de espera.

Para Natália Falcón, gerente de Comunicação para Segurança e de Parcerias da Uber, “a colaboração entre empresas, organizações da sociedade civil e governos é essencial para avançar no combate à violência contra mulheres e ao tráfico humano. Participar do Encontro nos permite contribuir de forma efetiva”.