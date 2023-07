UBS Móvel atende comunidade na zona norte de Manaus por duas semanas

A Unidade Básica de Saúde Móvel 01 (UBSM) inicia, a partir desta segunda-feira (10), sua programação de atendimentos da atenção básica na comunidade América do Sul, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. A UBS Móvel da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ficará instalada na rua Trinidad e Tobago, no 47, pelo período inicial de duas semanas, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

A população que reside naquela região terá acesso a consultas médicas com clínico geral e de enfermagem, atendimento odontológico, coleta do exame colpocitológico (preventivo do câncer do colo do útero), dispensação de medicamentos, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e inserção e consulta de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

A UBSM 01, que estava na comunidade Itaporanga, na zona Norte, realizou 626 atendimentos divididos entre consultas médicas e de enfermagem, odontologia, coleta de exames e outros, para os moradores daquela região.

Atendimento das outras UBSM

A Semsa informa que a UBS Móvel 02 continua na avenida Marginal Direita, 45, Cidade Nova, na zona norte, até o mês de agosto, enquanto a UBS Móvel 03 prossegue dando apoio à Unidade de Saúde da Família Lindalva Damasceno, na rua 7, no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus.

A UBSM 04 também continua na rua Canadá, 276, na comunidade Nova Vitória, no bairro São José Operário, na zona leste da capital.

Ao buscar pelos serviços de saúde o usuário precisa ter em mãos RG, CPF e Cartão do SUS (CNS).

Redação AM POST