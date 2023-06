UBS Móvel inicia atendimento no ramal do Pau-Rosa nesta segunda-feira (19), em Manaus

A Prefeitura de Manaus informa que, a partir da segunda-feira, 19/6, a Unidade de Saúde Móvel 01 (UBSM 01) estará na comunidade Rosa Almeida, no ramal do Pau-Rosa, na zona Norte da capital, ofertando serviços de Atenção Básica aos moradores daquele território.

A UBSM 01 ficará instalada por um período inicial de duas semanas, no ramal do Pau-Rosa, com consultas médicas com clínico geral, consultas de enfermagem, atendimento odontológico, dispensação de medicamento, testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), consulta ou inserção de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg), coleta de exame preventivo, no horário das 8h às 16h, em sistema de livre demanda, conforme a capacidade de atendimento diária.

A secretária municipal de Saúde em exercício, Aline Rosa Martins, assinala que as UBSs móveis vêm cumprindo um papel estratégico na rede de Atenção Básica atuando nos vazios assistenciais. “As unidades móveis de saúde são essenciais para ampliar o acesso aos serviços de saúde. Os serviços ofertados nos estabelecimentos convencionais são oferecidos por esses estabelecimentos de saúde. A população tem elogiadobastante essa frente de trabalho da Semsa”, acrescenta.

Programação

A UBS Móvel 02 permanece na comunidade Vale do Sinai, na rua Tangará (antiga rua 16), no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital. Já as UBSMs 03 e 04 seguem dando suporte às UBSs Armando Mendes, no bairro Manoa, na zona Norte; Geraldo Magela, no bairro Armando Mendes, na zona Leste; e Lindalva Damasceno, na zona Oeste; que estão passando por trabalhos de reforma.

Redação AM POST