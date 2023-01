UBSs de Manaus emitem declaração para crianças com cartão de vacina atualizado exigida por escolas

Redação AM POST*

Visando auxiliar os pais ou responsáveis na volta às aulas de seus filhos, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Prefeitura de Manaus estão emitindo declaração para as crianças que estiverem com o cartão de vacina atualizado. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que os pais podem buscar uma das 171 salas de vacina da rede para atualizar o calendário de imunização das crianças com as doses pendentes, e já emitir o documento no local.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, conta que a declaração é exigida pelas instituições de ensino no momento da matrícula escolar das crianças. Os estudantes que estiverem com a caderneta de imunização incompleta precisam ser levados a uma sala de vacina para garantir a proteção contra diversas doenças.

“Neste início de ano, a procura pela declaração de vacina se intensifica nas unidades por conta do começo do ano letivo, mas o documento é emitido durante todo o ano, na mesma hora que o pai completa a vacinação de seu filho. É importante que o cartão de vacinação esteja completo antes do início das aulas, para que a criança não seja contaminada por nenhuma doença imunoprevenível e, assim, volte para casa com segurança”, diz.

Isabel explica que oito vacinas são consideradas prioritárias pelo Ministério da Saúde para o público infantil: a vacina BCG; a Pneumocócica; a Tríplice Viral; a Pentavalente; a Meningocócica; a vacina contra a poliomielite; contra a febre amarela; e contra o rotavírus. Os pais também devem levar seus filhos para a vacinação contra a Covid-19, aberta ao público a partir dos 6 meses de idade.

“No momento em que é levada à unidade, a criança recebe as vacinas que estão previstas para sua faixa etária, e a família é informada sobre quais vacinas ela precisa tomar no decorrer do ano, inclusive com a data que eles devem retornar à unidade. Pedimos que os pais tenham a responsabilidade de voltar e manter o cartão atualizado, pois eles estarão protegendo não só as suas crianças, mas também as demais que convivem com ela”, pontua Isabel.

A lista com endereços e horários de funcionamento das 171 salas de vacina da Semsa pode ser acessada no site da secretaria (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/salasdevacinamanaus.