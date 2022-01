UBSs de Manaus registram aumento de quase 200% nos atendimentos de síndromes gripais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com o aumento no número de atendimentos relacionados a síndromes gripais, registrado na rede municipal de saúde, a Prefeitura de Manaus alerta para a importância de a população manter os cuidados, para evitar a transmissão dos vírus que causam a Covid-19 e também as infecções pelo vírus da influenza.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mostram que, nos dois últimos meses, houve aumento de 186% dos casos de síndromes gripais registrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), por meio de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). De acordo com informações preliminares dos sistemas oficiais de informação, enquanto em novembro do ano passado, as unidades receberam 236 pessoas com sintomas gripais, em dezembro, foram 618.

Além do crescimento nos atendimentos, a Semsa registrou aumento no número de casos positivos de Covid-19, considerando os resultados do teste rápido (antígeno) oferecidos pela rede municipal. Nos últimos 14 dias do mês de dezembro, do total de testes realizados nas UBSs (2.497), 9%, ou seja, 226, tiveram resultado positivo. Já no período de 3 a 10 de janeiro deste ano, do total de 2.122 testes, 24%, ou seja, 510, deram positivo.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, avalia que o aumento do número de casos pode estar relacionado a um possível relaxamento nos cuidados que evitam a disseminação das doenças respiratórias agudas, somado às condições climáticas deste período do ano, que favorecem a proliferação dos vírus.

“Precisamos manter o uso de máscara, a lavagem das mãos com água e sabão ou uso do álcool em gel e continuar com as medidas tradicionais, para evitar a aglomeração de pessoas. Estamos no período chuvoso e embora os vírus circulem durante todo o ano, nesta fase as condições são mais favoráveis para a transmissão”, reforça.

O diretor da UBS Carmem Nicolau, localizada no bairro Lago Azul, na zona Norte, Leandro da Silva Marques, reforça que desde os primeiros dias de janeiro houve aumento significativo na quantidade de pessoas que vêm procurando a unidade com sintomas gripais.

“As pessoas participaram de festas de família, confraternizações e eventos em dezembro e também ficaram mais relaxadas quanto àqueles cuidados para evitar o espalhamento dos vírus”.

Segundo o diretor, também houve aumento nos testes positivos para Covid. Nesta segunda-feira, dia 10, na UBS, dos 136 exames coletados, 66 foram positivos para Covid e 70, negativos.

“Percebemos que os casos não estão sendo graves, como vivenciamos nesse mesmo período do ano passado, mas fica o recado: continuem usando máscara e protegendo-se porque a pandemia ainda não acabou”.

Covid-19

Embora os sintomas iniciais das síndromes gripais sejam parecidos com os da Covid-19, o diagnóstico é diferenciado. A rede municipal concentra seus esforços para a identificação de casos de Covid com a realização de testes em 51 UBSs.

De acordo com a secretária Shádia Fraxe, esta é uma medida fundamental para evitar a sobrecarga de unidades hospitalares, uma vez que, quando tratada no início, as chances de a infecção pelo Sars-cov-2 evoluir são reduzidas.

Shádia orienta que, ao sentir sintomas gripais, como febre, dor de cabeça, tosse, coriza e dor no corpo, é importante que o usuário realize o teste rápido em um dos estabelecimentos de saúde que ofertam esse serviço no município. A lista dessas unidades pode ser conferida no link https://bit.ly/ubscovidmanaus.

A secretária destaca que a primeira preocupação do profissional de saúde é identificar se o usuário está com Covid, para ter um norte acerca do tratamento a ser desenvolvido. Se o teste der negativo para a infecção pelo coronavírus, a terapêutica é modificada e se o estado do paciente exigir cuidados especializados, é feito o encaminhamento para unidades de média e alta complexidades.

“É importante frisar que o paciente deve procurar as unidades básicas aos primeiros sintomas, para evitar o agravamento de casos e a necessidade de atendimento de urgência, feito apenas pela rede estadual”.