UBSs Móveis atendem casos de Covid-19 em novos locais de Manaus

Redação AM POST

A partir desta segunda-feira, 22/2, duas, das três Unidades Básicas de Saúde Móveis da Prefeitura de Manaus, que estão fazendo atendimento exclusivo a casos suspeitos de Covid-19, passam a atender em novas localidades: no estacionamento do Sest/Senat, no Jorge Teixeira, limite entre as zonas Leste e Norte, e Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste. A movimentação das UBSs segue a orientação do prefeito David Almeida de levar os atendimentos às áreas da cidade onde está havendo maior ocorrência de casos da doença.

As UBSs Móveis 01 e 04 foram posicionadas no final de semana pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e nesta segunda-feira já começam a funcionar, das 8h às 17h, em dias úteis. Apenas a UBS Móvel 02, que está desde o dia 1º/2 fazendo atendimentos no Parque das Tribos, no Tarumã, zona Oeste, não foi deslocada, devendo permanecer naquela área por mais duas semanas, assegurando os serviços de atenção básica voltados para diagnóstico de Covid-19 para as comunidades indígenas.

“Logo que assumiu, o prefeito David Almeida determinou que as UBSs Móveis passassem a fazer apenas o atendimento a casos suspeitos de Covid-19, nas regiões da cidade de maior vulnerabilidade social, onde ainda não há estruturas tradicionais de saúde. Em 45 dias, essas unidades já realizaram mais de oito mil acolhimentos, o que comprova a importância desse serviço”, destaca a secretária municipal de Saúde, em exercício, Aline Martins.

Nas UBSs Móveis, a população passa por atendimento com um médico, que poderá indicar a necessidade de realização do teste rápido ou da coleta de amostra para o exame RT-PCR para diagnóstico da doença. Se necessário, o usuário já sai da unidade com a medicação prescrita, porque as UBSs Móveis possuem farmácias com medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos.

A UBS Móvel 01 foi posicionada no estacionamento do Sest/Senat, na avenida Autaz Mirim, nº 10.118, no bairro Jorge Teixeira, no limite entre as zonas Leste e Norte; e a UBS móvel 04, na avenida Getúlio Vargas, nº 1582, Colônia Antônio Aleixo, em frente à Policlínica Antônio Aleixo. Ambas ficarão pelo menos duas semanas nesses pontos.

A localização exata das 22 unidades preferenciais da Semsa para atendimento a casos suspeitos de Covid-19 pode ser consultada no link http://gg.gg/ubsmovelmapa.

* Com informações da assessoria de imprensa