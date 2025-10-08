A notícia que atravessa o Brasil!

UEA abre Mestrado em Ciências Humanas com 23 vagas com inscrições até 3 de novembro

Processo terá quatro etapas e aulas previstas para março de 2026.

Por Beatriz Silveira

08/10/2025 às 20:25

Notícias de Manaus –  Com 23 vagas distribuídas entre Manaus e Tefé, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) abriu inscrições para o Mestrado em Ciências Humanas, com ingresso previsto para 2026. O prazo vai até 3 de novembro, às 23h59, exclusivamente pelo Formulário Eletrônico de Inscrição (FEI): https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=13044. O curso é ofertado pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH).

Podem se inscrever candidatos já graduados ou concluintes até a data da matrícula, desde que o diploma seja reconhecido pelo MEC. O processo contempla diversas áreas de formação, como História, Letras, Geografia, Serviço Social, Direito, Arquitetura, Administração, Jornalismo, Pedagogia, Teatro e Psicologia, entre outras.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

Entre 13 e 16 de outubro, será possível solicitar isenção da taxa de inscrição para inscritos no CadÚnico; doadores de sangue e medula óssea; convocados pela Justiça Eleitoral para serviços no período eleitoral; e candidatos com deficiência.

As 23 vagas estão assim distribuídas: 13 para ampla concorrência (AC); 2 para servidores docentes e técnicos da UEA (SDTU); 5 para Pessoas com Deficiência (PcD); 1 para pessoa preta, parda ou quilombola (PPPQ); 1 para indígena (IND); e 1 para refugiados e migrantes estrangeiros (RME).

O processo seletivo terá quatro etapas: homologação das inscrições; prova escrita de conhecimento específico; avaliação do plano de trabalho; e arguição virtual do plano. A prova escrita também será aplicada nos municípios de Tabatinga e Parintins, além dos polos de oferta Manaus e Tefé. As aulas estão previstas para março de 2026.

Mais informações constam no Edital nº 110/2025 – GR/UEA no mesmo link da seleção. O PPGICH pode ser conhecido no site oficial do mestrado (https://posgraduacao.uea.edu.br/cienciashumanas/) e no Instagram @ppgichuea.

