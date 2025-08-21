A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

UEA apresenta recomendações da Amazônia para a COP30 em reunião na Aleam

Propostas incluem biotecnologia regional, justiça climática e parcerias para logística reversa como soluções sustentáveis para a Amazônia.

Por Beatriz Silveira

21/08/2025 às 19:41

Ver resumo

Notícias de Manaus – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) marcou presença, na quarta-feira (20/8), em reunião da Comissão da COP30 realizada na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). A instituição foi representada pela professora doutora em Direito e Justiça Ambiental, Adriana Almeida Lima, e pelo pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, professor Dr. Darlisom Sousa Ferreira.

PUBLICIDADE

O encontro reuniu representantes de instituições acadêmicas, órgãos públicos e lideranças locais com o objetivo de construir propostas que serão apresentadas durante a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), marcada para outubro e novembro de 2025, em Belém (PA).

Leia também: DNIT anuncia interdição temporária na BR-319 para lançamento de vigas de ponte 

PUBLICIDADE

Durante a reunião, a pesquisadora Adriana Almeida Lima apresentou recomendações elaboradas pela UEA e que compõem o relatório oficial enviado à comissão preparatória do evento. As propostas refletem a realidade amazônica e defendem soluções inclusivas, sustentáveis e com protagonismo local. Entre os principais pontos estão: incentivo à criação de biotecnologias regionais, fortalecimento da educação ambiental como ferramenta de inclusão social, mediação ambiental para compensação de danos, justiça climática aliada a créditos de carbono com retorno às populações vulneráveis, além da adoção de estratégias preventivas para a gestão ambiental.

Outro destaque do documento foi a defesa de parcerias público-privadas para implantação de logística reversa, fomentando a economia circular e o reaproveitamento de resíduos na região.

Segundo Adriana Almeida, a participação da UEA reafirma o compromisso da universidade em contribuir com ciência e diálogo. “A Amazônia precisa ser ouvida e valorizada. É com conhecimento e justiça que construiremos caminhos para um futuro sustentável”, afirmou.

O relatório foi oficialmente entregue à Comissão da COP30 e integrará as contribuições do Amazonas para os debates internacionais. A UEA destacou que continuará presente em fóruns preparatórios, fortalecendo a produção científica e a participação social em prol do desenvolvimento sustentável.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Parintins arrecada mais de 10 mil assinaturas em defesa da Amazônia

Disputa dos Bumbás apoiou iniciativa sobre destinação de florestas.

há 8 minutos

Vídeos

Homem encapuzado atira ao menos 13 vezes contra mulher dentro de carro; assista

Vítima identificada como Bianca foi atingida por cerca de 13 tiros e permanece em estado grave no Hospital Albert Schweitzer.

há 9 minutos

Brasil

Lula nomeia ex-editor da Globo, André Basbaum, para presidir a EBC

Com mais de 25 anos de experiência jornalística, André Basbaum já atuou como editor de economia do Jornal Nacional (Globo).

há 17 minutos

Manaus

Furtos e depredação comprometem estrutura do complexo Rei Pelé em Manaus

Iluminação danificada impede uso da pista de skate e prefeitura reforça monitoramento com câmeras e presença da Guarda Municipal.

há 22 minutos

Brasil

Ministros do STF criticam inclusão de conversas pessoais no relatório da PF que indiciou Bolsonaro e Eduardo

As conversas em questão foram extraídas de diálogos entre Bolsonaro e Eduardo, além de troca de mensagens com o pastor Silas Malafaia.

há 28 minutos