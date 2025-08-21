UEA apresenta recomendações da Amazônia para a COP30 em reunião na Aleam

Notícias de Manaus – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) marcou presença, na quarta-feira (20/8), em reunião da Comissão da COP30 realizada na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). A instituição foi representada pela professora doutora em Direito e Justiça Ambiental, Adriana Almeida Lima, e pelo pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, professor Dr. Darlisom Sousa Ferreira.

PUBLICIDADE

O encontro reuniu representantes de instituições acadêmicas, órgãos públicos e lideranças locais com o objetivo de construir propostas que serão apresentadas durante a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), marcada para outubro e novembro de 2025, em Belém (PA).

Leia também: DNIT anuncia interdição temporária na BR-319 para lançamento de vigas de ponte

PUBLICIDADE

Durante a reunião, a pesquisadora Adriana Almeida Lima apresentou recomendações elaboradas pela UEA e que compõem o relatório oficial enviado à comissão preparatória do evento. As propostas refletem a realidade amazônica e defendem soluções inclusivas, sustentáveis e com protagonismo local. Entre os principais pontos estão: incentivo à criação de biotecnologias regionais, fortalecimento da educação ambiental como ferramenta de inclusão social, mediação ambiental para compensação de danos, justiça climática aliada a créditos de carbono com retorno às populações vulneráveis, além da adoção de estratégias preventivas para a gestão ambiental.

Outro destaque do documento foi a defesa de parcerias público-privadas para implantação de logística reversa, fomentando a economia circular e o reaproveitamento de resíduos na região.

Segundo Adriana Almeida, a participação da UEA reafirma o compromisso da universidade em contribuir com ciência e diálogo. “A Amazônia precisa ser ouvida e valorizada. É com conhecimento e justiça que construiremos caminhos para um futuro sustentável”, afirmou.

O relatório foi oficialmente entregue à Comissão da COP30 e integrará as contribuições do Amazonas para os debates internacionais. A UEA destacou que continuará presente em fóruns preparatórios, fortalecendo a produção científica e a participação social em prol do desenvolvimento sustentável.