UEA celebra 3 anos da Uddae e lança os núcleos Aldtec e Sita

Notícias de Manaus – Completando três anos de atividades, a Unidade de Desenvolvimento Docente e Apoio ao Ensino da Universidade do Estado do Amazonas (Uddae/UEA) inaugurou, nesta segunda-feira (22/9), dois núcleos estratégicos: a Aldeia da Transformação Digital na Saúde e Inovação na Amazônia – Saúde, Tecnologia e Inovação (Aldtec) e o Grupo de Pesquisa Saúde, Inovação e Tecnologia na Amazônia (Sita). A cerimônia contou com a presença do reitor Prof. Dr. André Zogahib, que ressaltou a UEA como referência regional em inovação, ciência e tecnologia aplicadas à saúde. Ao lado da vice-reitora Prof.ª Dra. Kátia Couceiro, Zogahib destacou que a Uddae ultrapassa os limites da sala de aula e alcança a população por meio de iniciativas como a Telessaúde, levando cuidado a regiões de difícil acesso.

A coordenadora da Uddae, Prof.ª Dra. Adriana Taveira, sublinhou o caráter transformador da data e o propósito do Aldtec: construir, de forma colaborativa, novas maneiras de atendimento que utilizem inovação e tecnologia para enfrentar desafios específicos da Amazônia. Já o Sita foi oficializado como grupo de pesquisa cadastrado no diretório do CNPq desde abril deste ano. Sob coordenação da Prof.ª Dra. Cássia Souza, nasce com a diretriz de “pesquisar para a Amazônia, na Amazônia e com a Amazônia”, fortalecendo a produção científica voltada também ao interior do estado.

Em três anos, a Uddae consolidou ações estruturantes que integram ensino, pesquisa e extensão, com resultados concretos para a comunidade acadêmica e a sociedade. Entre os destaques estão a expansão da Telessaúde em municípios remotos, a inserção na Rede Universitária de Telemedicina (Rute), a participação na UNA-SUS, que viabiliza cursos gratuitos, e o desenvolvimento de soluções digitais voltadas à saúde e à educação.