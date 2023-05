UEA dá as boas-vindas a mais de 2 mil calouros de 2023

Redação AM POST

A gestão superior da Universidade do Estado do Amazonas participou, nesta segunda-feira (08/5), da acolhida aos calouros aprovados no Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da universidade. Mais de 2 mil novos alunos iniciaram o período 2023/1, em Manaus e no interior, e foram recepcionados por uma programação especial, com apresentação das coordenações de cursos, palestras, informes e trote social.

Pela manhã, o reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, e a vice-reitora, Prof.ª Dra. Kátia Couceiro, estiveram presentes nas unidades da capital e acompanharam as acolhidas. Durante a manhã, visitaram a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA) e a Escola Normal Superior (ENS), para dar as boas-vindas aos alunos recém-chegados à universidade.

“Hoje, é um dia de celebrar conquistas. Todos vocês passaram por um longo processo para chegar até aqui. Durante o período de graduação, sempre lembrem que são vitoriosos. Aqui, vocês terão uma qualidade excepcional de profissionais, que não medirão esforços para garantir o melhor ensino possível. Há 22 anos, participei da aula magna da universidade e fico muito contente em vê-los aqui, hoje. Aproveitem”, disse o professor André Zogahib.

“É com muita satisfação e alegria que iniciamos mais um ano letivo. Sou professora da ESA e sei da relação de compromisso entre professores e alunos para que consigamos formar profissionais com qualidade. Este é um momento importante para que fortaleçamos esse vínculo. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa universidade e sei que vocês também têm”, completou a professora Kátia Couceiro.

A aluna Maria Luiza Schneider, 18, caloura do curso de Medicina, ingressou na UEA por meio do SIS. Ela afirma que foi um período desafiador até conseguir a aprovação, mas que, agora, o sentimento era de missão cumprida.

“Mesmo com todo o trabalho árduo, valeu muito a pena. Foi gratificante ver meu nome na lista de aprovados quando fui à Reitoria. E ver toda aquela comemoração foi maravilhoso. As minhas expectativas para o curso são as melhores. A UEA é uma universidade de excelência, tem todo o renome e eu sou apaixonada por ela desde que eu me conheço por gente”, pontuou.

Escola de Direito

À tarde, o reitor André Zogahib, esteve recepcionando os calouros na Escola de Direito (ED), acompanhado do pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Darlisom Ferreira. Diante dos futuros advogados, o magnífico pediu ao grupo que aproveitasse o máximo a estada na instituição pelos próximos cinco anos.

“Mas façam isso com muito amor no coração. Afastem qualquer energia ruim do caminho, deem uma alinhada nos chacras e façam amizades. Mas, principalmente, estudem muito”, aconselhou, ressaltando o privilégio de estarem na melhor universidade do Amazonas e em uma das melhores do país.

Na sequência, Zogahib deu as boas-vindas aos calouros da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat) ao lado da vice-reitora, professora Kátia Couceiro. “É com muito prazer que estou aqui com vocês. Foi neste lugar, há 22 anos, que iniciei meus estudos na UEA no curso de Administração. Saibam que vocês têm um excelente quadro de professores e tudo para brilhar profissionalmente. Contem sempre comigo e com toda a gestão superior”, ressaltou.

Por último, o reitor, vice-reitora e pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários participaram da acolhida aos calouros da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO). Diante da turma de Administração, o reitor lembrou aos alunos que a educação tem o poder de mudar vidas. A gestão também entregou as carteirinhas da UEA aos calouros.

Na sexta-feira (12/5), será a vez da Escola Superior de Tecnologia (EST) promover a programação de acolhida aos calouros dos cursos da unidade.