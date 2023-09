UEA divulga inscrições para 200 vagas no curso de Libras; saiba como participar

Manaus/AM – Com o objetivo de promover acessibilidade linguística, o projeto de extensão da Escola de Libras da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) oferece, pela segunda vez, o curso de capacitação em Língua Brasileira de Sinais (Libras). As inscrições ocorrem no período de 20 a 22 de setembro. São oferecidas 200 vagas entre os módulos básico, intermediário e avançado. As aulas iniciam no dia 9 de outubro, presencialmente, na Escola Normal Superior (ENS), localizada na avenida Djalma Batista, bairro Chapada.

São 150 vagas para o público em geral e 50 vagas para servidores da UEA (docentes, técnicos e terceirizados). As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, no período das 8h às 18h.

O curso é coordenado e ministrado pelo professor e mestre Marcos Roberto dos Santos; professor e mestre Sebastião Reis de Oliveira e professor e mestre Jackson da Silva Vale, os quais são professores de Libras da ENS/UEA. Cada módulo tem carga horária de 50 horas, totalizando 150 horas de curso completo.

Haverá turma às segundas, quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h. A distribuição das turmas será realizada pelos coordenadores do curso, após o período de inscrição. Os inscritos receberão, posteriormente, o dia exato da aula.

O curso tem duração de 1 ano e 6 meses. O nível básico inicia no dia 9 de outubro e termina no dia 5 de fevereiro de 2024.

Links para inscrição

Inscrição para o público em geral (150 vagas): https://forms.gle/UReZGj6tztbdV3YX9

Inscrição para servidores da UEA (50 vagas): https://forms.gle/zZ9wfMnKmqBqsVJR7

