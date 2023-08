UEA inaugura Centro de Capacitação em Sistemas Ciber-Físicos

Manaus/AM – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) inaugurou, nesta terça-feira (29/8) o Centro de Capacitação em Sistemas Ciber-Físicos. O local fica em um espaço localizado nas proximidades do prédio do Laboratório de Sistemas Embarcados (LSE/HUB), que fica na Escola Superior de Tecnologia (EST).

No local será trabalhado o processo de capacitação das formas mais abrangentes possíveis, incluindo uma pós-graduação, uma especialização dentro desse processo. “O objetivo é que tenhamos condição de formar toda a cadeia do conhecimento dentro dessa questão da Engenharia Elétrica, da automação, dos sistemas embarcados de uma forma muito sólida e com profissionais do mais alto gabarito da UEA”, disse o reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, no evento representando pelo pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, Prof. Dr. Roberto Mubarac.

Como funcionará o Centro – O Centro de Capacitação em Sistemas Ciber-Físicos servirá para realizar capacitações, cursos de extensão, especializações e sediar o mestrado profissional em Engenharia Elétrica.

Além da inauguração do Centro houve, ainda, o encerramento da turma de pós-graduação Lato Sensu em Gestão da Indústria Inteligente, promovida pela EST/UEA, com a entrega de certificados a 40 alunos. O principal objetivo do curso foi proporcionar um ambiente propício à formação de profissionais altamente especializados e aptos a liderar e inovar na era da Indústria 4.0.

Para o coordenador-geral da pós-graduação lato sensu em Gestão da Indústria Inteligente, Prof. Israel Gondres Torné, o curso proporcionou resultados destacados com publicação de artigos em Revistas Qualis A1 a A4. “Também foi um passo importante para, hoje, sediarmos o Mestrado Profissional em Engenharia Elétrica, recém aprovado pela Capes”, explicou o coordenador.

Estiveram presentes nas duas cerimônias o pró-reitor Roberto Mubarac; a diretora da EST, Prof.ª Ma. Ingrid Gadelha; o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Salcomp, Franklin Magalhães; a pró-reitora de Planejamento, Prof.ª Dra. Joésia Pacheco; e os professores doutores Israel Gondres Torné; Fábio Cardoso; e Raimundo Cláudio.

UEA inaugura Centro de Capacitação em Sistemas Ciber-Físicos

Redação AM POST