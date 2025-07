UEA oferece preparação intensiva para o SIS 3 com inscrições até 24/07

Notícias de Manaus – As inscrições para o curso preparatório AprovENS – Super Intensivo SIS 3, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), foram prorrogadas até as 23h59 do dia 24 de julho. A iniciativa é voltada para estudantes do 3º ano do ensino médio de escolas públicas e particulares que desejam reforçar a preparação para a terceira etapa do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), com ingresso em 2026 nos cursos de graduação da UEA.

Os interessados devem se inscrever por meio do link:

Clique aqui para acessar o formulário de inscrição

O curso exige investimento de R$ 210,00 de matrícula + 4 parcelas mensais no mesmo valor. As aulas começam no dia 26 de julho, das 8h às 17h30, nas instalações da Escola Normal Superior (ENS/UEA), localizada na Av. Djalma Batista, nº 2.470 – Chapada.

Benefícios do AprovENS:

Aulas com professores experientes;

Plantão on-line semanal para dúvidas;

Material didático exclusivo;

Apoio psicoeducacional com equipe multidisciplinar;

3 simulados com inteligência artificial e feedback individualizado;

Laboratório de redação com correção personalizada;

Estacionamento gratuito;

Acesso à biblioteca da ENS;

Permissão para uso do Restaurante Universitário (RU).

O AprovENS é uma iniciativa da Escola Normal Superior (ENS/UEA) e busca democratizar o acesso ao ensino superior com qualidade e valores acessíveis.

Confira todos os detalhes no edital: Clique aqui para acessar