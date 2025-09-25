A notícia que atravessa o Brasil!

UEA recebe terrenos da Alfândega e do Selva Park para expansão em Manaus

Doação permitirá criação de mini campus e uso de prédio histórico para Escola de Artes e Turismo.

Por Fernanda Pereira

25/09/2025 às 10:04

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) anunciou nesta sexta-feira (19) a posse dos terrenos da Alfândega, no centro de Manaus, e do antigo Selva Park, no bairro Da Paz, na Zona Centro-Oeste, como parte do plano de expansão da instituição. A informação foi confirmada pelo reitor André Zogahib durante a cerimônia de posse de diretores, coordenadores de qualidade e coordenadores de curso.

A doação foi feita pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), com apoio do deputado estadual Sinésio Campos (PT-AM). Segundo o reitor, o prédio histórico da Alfândega, que teve aval do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan/AM), será utilizado como ponto de referência para a Escola de Artes e Turismo, servindo para exposições, mostras e outras atividades acadêmicas.

Leia mais: Lula admite possibilidade de reunião presencial com Donald Trump e fala em aproximação entre Brasil e EUA

Já o terreno do Selva Park, um antigo balneário que funcionou até 2012, será usado para a construção de um mini campus. A medida visa reduzir gastos da universidade com aluguel e manutenção de prédios na capital. O espaço de 142 mil metros quadrados permitirá a transferência de parte das estruturas atualmente em prédios alugados, gerando economia à instituição.

O reitor destacou que os trâmites legais para a transferência e ocupação dos terrenos estão em fase final e que, por enquanto, não há previsão de início das obras. As operações de posse não terão custos para a UEA.

