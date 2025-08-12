A notícia que atravessa o Brasil!

UEA reinaugura Teatro Américo Alvarez e fortalece cultura no Amazonas

Espaço histórico de Manaus retorna às atividades como equipamento cultural da UEA, promovendo integração entre arte, educação e comunidade.

Por Beatriz Silveira

12/08/2025 às 15:20

Notícias de Manaus – O Teatro dos Artistas e Estudantes Américo Alvarez voltou a brilhar no cenário cultural amazonense. Na noite desta segunda-feira (11/8), o espaço foi oficialmente reinaugurado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), tornando-se o primeiro equipamento cultural próprio da instituição. O evento reuniu professores, estudantes, artistas, gestores públicos e membros da comunidade, na sede localizada na avenida Ramos Ferreira, no Centro de Manaus.

A revitalização é resultado de uma parceria entre a UEA e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. Com 299,20 m², o teatro iniciou suas atividades em 1986, mas estava fechado há cerca de cinco anos. Agora, passa a integrar de forma ativa as práticas pedagógicas dos cursos de Dança, Teatro e Música da Escola Superior de Artes e Turismo (Esat).

O reitor André Zogahib destacou que a reabertura simboliza mais que uma entrega de infraestrutura: representa a valorização da memória artística e o compromisso com a formação de profissionais conectados à realidade cultural do estado. A vice-reitora, Kátia Couceiro, reforçou o papel da arte como agente de transformação social, enquanto o secretário Caio André celebrou a devolução do espaço aos artistas e estudantes.

Para o pró-reitor de Extensão, Prof. Dr. Darlisom Ferreira, o Américo Alvarez será um elo entre a universidade e a comunidade, fomentando a identidade cultural amazonense. Já a diretora da Esat, Adriane de Felippe, enfatizou que o local será um espaço de vivências e trocas artísticas de qualidade.

A noite de celebração contou com o espetáculo “De Volta à Beira”, da Companhia de Dança Movère, nascida dentro da UEA, em parceria com o projeto de extensão “Musicando”. A apresentação mesclou música, ancestralidade e a conexão do povo com os rios, marcando um novo capítulo para o teatro e para a cultura no Amazonas.

