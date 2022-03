UEA retoma tradição e divulga resultado do vestibular e SIS de forma presencial

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A tradicional divulgação do resultado do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), foi retomada com muita alegria, nesta sexta-feira (18/03), na sede da reitoria da instituição. Devido a pandemia da Covid-19, a lista não era publicada dessa forma há dois anos.

Com a flexibilização dos decretos e o avanço da vacinação foi possível reunir alunos, pais e professores para festejar a aprovação para este novo ano letivo. Para o reitor da UEA, Cleinaldo Costa, a sensação é de muita felicidade e conquista por um futuro melhor.

Alegria

“É uma imensa alegria ver toda essa energia, ver esse momento de vitória para os nossos 4.914 calouros da Universidade do Estado do Amazonas. Estamos aqui muito felizes com todo o cuidado, com algum grau ainda de isolamento, usando máscaras o tempo todo. Mas, na expectativa e na esperança de vencermos a pandemia por este ano de 2022 e para os próximos anos”, afirmou o reitor.

Entre pulos, lágrimas e gritos de aprovação, os candidatos comemoraram a divulgação do resultado. O sentimento de orgulho também fez parte da emoção de muitos candidatos, que agora vão fazer parte de um dos 37 cursos oferecidos este ano pela universidade. Para Giovana Franco, de 18 anos, a conquista do resultado positivo foi o início da realização de um sonho.

“Eu estou muito feliz porque eu consegui passar pelo SIS da UEA, consegui passar para Medicina. Desde quando eu era criança sempre quis ser médica e agora eu estou começando a realizar esse sonho. Estou muito feliz”, declarou a estudante.

Esse também é um momento de vitória para os pais, que receberam as aprovações com um sentimento de dever cumprido. Como é o caso do pai da Giovana, João Franco. Ele diz que a filha se preparou durante três anos e essa aprovação trouxe uma felicidade incomparável para toda a família.

“A emoção é única porque são duas filhas que já estão na área, uma já passou há cinco anos para medicina e a Giovana entrou hoje. Foram três anos se preparando para esse momento, mas graças a Deus a glória foi alcançada”, falou o pai de Giovana.

Para outra estudante, Giovana Vitória, de 21 anos, esse foi um momento de se emocionar ao falar sobre a conquista. Durante os dois anos de pandemia, ela ficou em casa estudando para o vestibular. Mas, só neste ano conseguiu a aprovação.

“Eu passei para medicina agora depois de dois anos tentando. É uma emoção muito grande porque era época de pandemia. Eu digo para vocês não desistirem do sonho de vocês porque vale muito a pena estar aqui vendo esse resultado nesse momento”, comentou a estudante.

Consulta On-line

Os estudantes, que não conseguiram comparecer ao evento de hoje, podem ver a lista completa dos aprovados no Vestibular aqui t.ly/FLaM e do SIS aqui t.ly/Y47x

Mais informações estão disponíveis no site da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), www2.uea.edu.br, nas abas “Vestibular” ou “SIS”.

Matrículas e aulas presenciais

As matrículas para os novos alunos vão ser realizadas de 06/04 a 08/04 de 2022. O início do semestre está previsto para começar no dia 20/06.

De acordo com o reitor, Cleinaldo Costa, a instituição continuará adotando Ensino à Distância (EAD) e deve retornar gradualmente com as aulas totalmente presenciais.

“É muito provável que em 27 de junho, a depender de como estará a pandemia, estaremos começando um semestre, provavelmente de modo presencial”, afirmou.

Provas e vagas

As provas de conhecimentos gerais, específicos e redação do Vestibular aconteceram nos dias 13 e 14 de fevereiro, em Manaus e nos 61 municípios do Amazonas. Já as provas do SIS (Acompanhamento I, II e III), foram realizadas no dia 15 de fevereiro, também em todo o Estado.