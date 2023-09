UEA sediará 8ª edição do Festival Amazonas de Corais

Com o objetivo de reunir e promover grupos dedicados ao canto coral, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) sediará a abertura do 8º Festival Amazonas de Corais (Famcor), no dia 28 de setembro, às 19h. O evento será na Reitoria da UEA, localizada na avenida Djalma Batista, 3.578, Flores.

A programação do Famcor continuará no Teatro Amazonas e o encerramento será realizado na Primeira Igreja Batista de Manaus, na avenida Joaquim Nabuco, 2.015, Centro.

Segundo o coordenador do Famcor, professor e mestre Fabiano Cardoso, o festival será notável para a promoção da cultura e inovação artística na região. “O Famcor, em todas as suas edições, mantém sua abordagem não competitiva, o que abre espaço para uma diversidade de coros, representando uma ampla gama de linguagens e estilos musicais. Isso permite ao público explorar uma riqueza de gêneros da música coral e oferece aos corais e compositores a oportunidade de estrear com temas variados”, declarou.

Segundo Cardoso, o Famcor tem um papel na formação de novos coros, já que muitos deles são criados após o festival, ajudando a difundir ainda mais a música coral na região. “Além das apresentações, o evento oferece oficinas gratuitas na UEA, enriquecendo a experiência dos participantes e promovendo o desenvolvimento musical”, informou o professor.

A programação do Famcor está disponível no perfil https://www.instagram.com/famcor_am/

