Ufam adota aulas e expediente remoto por falta de água em campus

Notícias de Manaus – A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) determinou que as atividades acadêmicas e administrativas ocorram de forma remota nesta segunda-feira (18), das 7h às 18h, em Manaus. A medida foi tomada devido à falta de água no Setor Sul do Campus Arthur Virgílio Filho.

A suspensão temporária também atingiu o funcionamento do Restaurante Universitário (R.U) nos setores Norte e Sul, conforme estabelece a Portaria nº 1944, publicada no domingo (17).

A Prefeitura do Campus informou que trabalha para normalizar o fornecimento de água o quanto antes e orienta estudantes e servidores a se planejarem para evitar transtornos durante o período de adaptação.

