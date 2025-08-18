A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Ufam adota aulas e expediente remoto por falta de água em campus

Interrupção no fornecimento afeta setores do Campus Arthur Virgílio Filho e suspende funcionamento do Restaurante Universitário.

Por Fernanda Pereira

18/08/2025 às 09:59

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) determinou que as atividades acadêmicas e administrativas ocorram de forma remota nesta segunda-feira (18), das 7h às 18h, em Manaus. A medida foi tomada devido à falta de água no Setor Sul do Campus Arthur Virgílio Filho.

PUBLICIDADE

A suspensão temporária também atingiu o funcionamento do Restaurante Universitário (R.U) nos setores Norte e Sul, conforme estabelece a Portaria nº 1944, publicada no domingo (17).

A Prefeitura do Campus informou que trabalha para normalizar o fornecimento de água o quanto antes e orienta estudantes e servidores a se planejarem para evitar transtornos durante o período de adaptação.

PUBLICIDADE

Leia mais: Ufam promove encontro preparatório para a COP30 em Manaus

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Manaus

Manaus promove oficina pioneira de primeiros socorros emocionais e sensoriais para crianças com autismo

Evento acontece no dia 23 de agosto, organizado em duas turmas, manhã e tarde.

há 11 minutos

Brasil

‘Érika Hilton’ é presa em flagrante vendendo drogas

Operação apreendeu grande quantidade de cocaína, crack e maconha em ação contra facções criminosas na região.

há 13 minutos

Manaus

Mulher sofre fratura na coluna após agressão com capacete pelo ex-companheiro em Manaus

Homem atira capacete contra vítima durante discussão no bairro Alvorada e foge em motocicleta.

há 35 minutos

Política

Produtora do “hino neutro” recebe mais de R$ 1,2 milhão do PT em 2025

Empresa envolvida em polêmica na campanha de Boulos segue atuando em eventos do partido e já acumula histórico com Lula desde 2022.

há 37 minutos

Amazonas

Influenciador digital é preso por incendiar casa da família em Parintins

Maroca Gavassi, ateou fogo na residência familiar e foi detido pela polícia; fogo foi controlado sem vítimas.

há 42 minutos