Ufam e UEA suspendem atividades presenciais após fumaça encobrir Manaus nesta quarta-feira (11)

Notícias de Manaus – As universidades federal e estadual do Amazonas suspenderam as atividades presenciais, nesta quarta-feira (11), após uma onda de fumaça encobrir Manaus. O fato é ocasionado devido aos focos de incêndio atingem o Amazonas. A qualidade do ar foi considerada a segunda pior do mundo nesta quarta.

As queimadas atingem não somente a capital, como todo o Estado. Entretanto, nesta quarta-feira (11), o ar ficou quase inrespirável. Somente no mês de setembro foram quase 7 mil focos de calor, e em outubro, os números ultrapassam os 2,6 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A UEA, informou que “em razão das condições insalubres do ar que assolam a cidade, com fumaça devido às queimadas, dificultando a respiração e, consequentemente, o bem-estar dos servidores, decidiu suspender as atividadesa partir das 13h, na capital amazonense”.

Já a Ufam, disse que as aulas serão realizadas remotamente: “Ficam abrangidas nesta portaria as áreas técnico-administrativas, ressalvado as atividades essenciais”, disse a universidade.

Para combater as queimadas, serão enviados 600 homens a campo em 31 municípios que hoje representam mais de 90% dos focos de queimadas. O governador Wilson Lima pediu, ainda, apoio do Governo Federal com reforço de pessoal, equipamento e aeronaves de grande porte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST