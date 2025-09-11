A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

UFAM e UEA suspendem aulas em Manaus por greve do transporte coletivo

UFAM ativa rota Integração e UEA estende suspensão até sexta-feira (12/9).

Por Beatriz Silveira

11/09/2025 às 18:33

Notícias de Manaus –  As universidades Federal do Amazonas (UFAM) e do Estado do Amazonas (UEA) suspenderam as aulas presenciais desta quinta-feira (11/9) em todas as unidades da capital. A UEA também confirmou a suspensão das atividades letivas na sexta-feira (12/9). As medidas foram oficializadas por meio de portarias das instituições.

No comunicado, a UFAM informou que manterá a rota do ônibus Integração, disponibilizando ônibus e van para atender os estudantes durante o período de paralisação. A previsão é de que as atividades acadêmicas retornem à normalidade após o fim da greve do transporte coletivo.

Já a UEA publicou nota ampliando a suspensão para a sexta-feira (12/9), sem detalhar a situação das demais atividades acadêmicas e administrativas. A orientação é que a comunidade universitária acompanhe os canais oficiais da instituição para atualizações.

Leia também: Greve paralisa 100% da frota e surpreende usuários em Manaus

A paralisação dos rodoviários pegou de surpresa milhares de usuários do transporte público de Manaus na tarde desta quinta-feira (11/9). Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Amazonas (STTRM), a interrupção ocorreu por falta de pagamento de salários. A entidade afirma que a suspensão atinge 100% da frota e, após desacordo com as autoridades, os motoristas conduziram os coletivos para as garagens.

Com deslocamentos comprometidos em toda a cidade, as universidades optaram por preservar a segurança de alunos e servidores e evitar prejuízos acadêmicos maiores. Novas informações sobre a reposição de aulas e o restabelecimento dos serviços devem ser divulgadas conforme a situação evoluir.

