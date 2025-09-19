A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

UFC: discussão no trânsito termina em ‘pancadaria’ em posto de combustíveis no Adrianópolis; assista

Conflito entre motorista e motociclista se intensificou e gerou risco para outros usuários da via.

Por Marcia Jornalist

19/09/2025 às 07:56

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira (18), uma discussão de trânsito quase resultou em um acidente na zona norte de Manaus.

O incidente teve início quando o motorista de um carro preto, identificado por usar uma camisa azul, cortou a passagem de um motociclista em frente ao Carrefour, na Avenida Humberto Calderaro.

A disputa verbal seguiu até um posto de combustíveis localizado em frente ao Manauara Shopping, na Avenida Mário Ypiranga.

No local, o motociclista começou a filmar o condutor do carro com seu celular, momento em que o motorista tentou tomar o aparelho de maneira abrupta. Essa ação fez com que o motociclista perdesse o equilíbrio, quase caindo da moto.

O desentendimento foi registrado por populares que estavam no local, e as imagens mostram a tensão crescente, criando um risco significativo de acidente tanto para os envolvidos quanto para outros motoristas e pedestres que passavam pela área.

Até o momento, não há relatos de intervenção policial ou registro formal do incidente. Especialistas em trânsito alertam que conflitos como esse podem escalar rapidamente e enfatizam a importância da cautela e do respeito às regras de circulação para garantir a segurança de todos.

