Manaus/AM – Encerrando o último dia de “#SouManaus Passo a Paço 2023”, o maior festival de artes integradas do Norte, o público manauara contou com a participação de diversas bandas voltadas para o público cristão e infantil. Entre as atrações estavam o Padre Fábio de Melo, Isadora Pompeo, Israel Salazar. O evento também contou com uma programação infantil especial.

Antes de subir ao palco, Padre Fábio destacou a honra de estar no #SouManaus. “Uma honra para mim. A música nos faz conhecer o Brasil de forma profunda. O Norte é uma benção para todo Brasil. O povo daqui, a cultura, a música, a culinária, então é uma alegria sempre estar aqui”, disse Fábio de Melo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A banda Templos e o cantor Jander Rios dividiram o palco por 40 minutos de show e fizeram o público presente adorar a Deus. Com mais de 20 anos de carreira, a banda Templos já é conhecida no segmento gospel amazonense com repertório de músicas autorais. Mike Oliveira, vocalista da banda, adiantou que o grupo preparou um show diversificado.

Dando continuidade à programação, os cantores gospel Jô Souza e Felipe Netto fizeram o pré-show da grande atração da noite, Isadora Pompeo. Mesclando o gospel com forró, Jô afirmou que a sua missão é cantar e levar a palavra de Deus para todos.

Veja Tudo sobre Passo a Paço Manaus Acompanhe as últimas notícias. Clique aqui.

Com muita simpatia, uma voz forte e um timbre encantador, a cantora Isadora Pompeo fez um show cheio de emoção e adoração. Talento na nova geração da música gospel, ela trouxe as canções mais conhecidas “Hey, pai”, “Minha morada” e “Como nunca antes” para o público louvar junto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O grupo Amém conhecido por seus hits cristãos e pelo público jovem também esteve presente na última noite do #SouManaus 2023. Julliany Brandão ressaltou a felicidade em participar do maior evento de artes integradas da região Norte e elogiou a estrutura do evento.

O cantor Israel Salazar, que trouxe composições conhecidas do público gospel e uma nova composição apresentada no palco. O DJ Alex Silva que, com muita alegria e louvores, levou os espectadores a louvar a Deus com muita emoção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na terceira noite, o palco Amazona teve diversas atrações, o público infantil contou com a apresentação do palhaço Lero-Lero e também da turma da Fazendinha da Zelda, que animaram a noite dos pequenos.

Redação AM POST