“Um verdadeiro presente de grego do prefeito anterior”, diz Marcos Rotta sobre viaduto do Manoa

As obras no complexo viário Professora Isabel Victoria, localizado na avenida Max Teixeira, Cidade Nova, zona Norte, foram retomadas nesta sexta-feira, 7/5. A área começou a receber serviços de fresagem do tabuleiro que irá receber o novo preenchimento em concreto, alinhando corretamente a rampa do lado Oeste do equipamento, sentido Centro/bairro, possibilitando o acesso e a trafegabilidade segura ao viaduto.

Aproximadamente 40 servidores e os equipamentos necessários das empresas JNasser Engenharia Ltda. e a Construtora Soma Ltda., responsáveis pela construção e a adequação do viaduto, garantem a conclusão das obras em 30 dias úteis. Todo o processo será fiscalizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e da Comissão Interinstitucional de Apuração de Obras em Conclusão (CAOC).

De acordo com o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, a gestão anterior entregou um equipamento fora dos padrões técnicos de engenharia, impossibilitando a trafegabilidade.

“A administração atual recebeu um verdadeiro presente de grego do prefeito anterior, um viaduto fora dos padrões técnicos de engenharia e não adequado para o uso da nossa população, conforme o laudo técnico do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea/AM). Nós trabalhamos de forma a acabar de uma vez por todas com essa novela do viaduto do Manoa. Hoje, felizmente, a obra está sendo retomada, e nós esperamos poder recebê-la em até 30 dias, com todos os ajustes técnicos cumpridos, para que a nossa população possa fazer uso dentro dos padrões mínimos exigidos de segurança. O prefeito David Almeida e eu estamos trabalhando para que Manaus receba uma obra à altura do que ela precisa e merece”, garantiu Rotta.

Dentro das medidas do projeto de engenharia apresentadas pelo consórcio para a adequação do problema no viaduto, ficou acordado o compromisso de que as empresas vão devolver o equipamento com o projeto da rampa Oeste com 9% de inclinação, a partir do eixo da pista, a contar da junta de dilatação do trecho onde termina o aterro e inicia a pista suspensa, devolvendo a trafegabilidade total com a devida segurança para todos.

Durante a reunião, realizada na última terça-feira, 4/5, com toda a equipe técnica e empresas envolvidas no processo, o presidente da CAOC, engenheiro Cleudinei da Silva, explicou que as inadequações encontradas pelas equipes da prefeitura no viaduto foram acatadas pelas empresas, e os reparos serão realizados no tabuleiro do lado Oeste, para que a obra seja entregue e liberada à população.

“Estamos de acordo com o projeto de adequação apresentado pelo consórcio. o cálculo estrutural está pronto e as obras finais já começam. Nosso intuito foi único, entregar uma obra segura dentro das especificidades de uma engenharia correta”, explicou Silva.

O complexo viário do Manoa foi inaugurado às pressas no último dia da gestão do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, no dia 31 de dezembro de 2020, e foi interditado no dia seguinte, por uma série de falhas identificadas na construção.