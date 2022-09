Única sobrevivente do incêndio na lotérica do Mercado Adolpho Lisboa recebe alta em Manaus

Redação AM POST

Adrielen Mota de Assis, de 35 anos, uma das vítimas do incêndio criminoso na lotérica do Mercado Adolpho Lisboa, no dia 16 de agosto, recebeu alta médica nesta segunda-feira (26), em Manaus.

A vítima estava internada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, juntamente com outros três feridos no incêndio, mas somente Adrielen sobreviveu.

O venezuelano, acusado de ter incendiado a loteria, foi indiciado por incêndio em edifício público, dano qualificado com emprego de substância inflamável ou explosiva, homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel.