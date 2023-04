Unicred Vale inaugura a sua primeira agência conceito premium em Manaus

Redação AM POST

A Unicred Vale inaugura, no próximo dia 02 de maio, a sua primeira agência conceito premium, em Manaus/AM. A nova unidade faz parte do projeto de expansão da Cooperativa Financeira que movimenta, no país, mais de R$ 23 bilhões de ativos e 12,5 bilhões na carteira de crédito, contando com mais de 264 mil cooperados. A instituição é uma das maiores cooperativas financeiras do Brasil, com mais de 33 anos de atuação no segmento e, recém eleita, uma das 150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, segundo a Great Place To Work.

Localizada na rua Salvador, número 495, no bairro Adrianópolis, a agência abre suas portas com mais de 150 cooperados que já desfrutam do atendimento premium e benefícios da instituição. Para o presidente da Unicred Vale, Dr. Walmore Pereira de Siqueira Júnior, a natureza cooperativista da Unicred pode render excelentes parcerias em uma capital como Manaus, em razão do compromisso comunitário, das vantagens competitivas em taxas e da possibilidade de participação nas sobras – como são chamados os resultados, que nos bancos tradicionais seriam os lucros dos acionistas. “Por princípio, o cooperativismo tem o compromisso de desenvolver as comunidades onde atua, gerando oportunidades, distribuindo resultados e alavancando a economia. Em Manaus não será diferente: seremos parceiros do crescimento dos nossos cooperados e de todo o ecossistema produtivo da região”, declara o Presidente.

Agência alia inovação e conforto



Inovação é a palavra-chave quando se fala nas agências de atendimento premium da Unicred. Os projetos estruturais são voltados para o relacionamento entre a instituição e os cooperados, com espaços de convivência e salas de reuniões modernas e confortáveis. Para complementar o atendimento presencial feito na agência, a Unicred disponibiliza aos cooperados plataformas de atendimento digital com múltiplas opções para agilizar o serviço. Uma delas é a Central de Relacionamento, que atende 24 horas por dia, através do chat no App Unicred Mobile ou no telefone/WhatsApp 0800 200 7302.

A unidade de Manaus conta também com coworking, ambiente de convivência para os cooperados, café, salas individuais para consultoria financeira e muito conforto. “Para nós da Unicred, a experiência do atendimento premium passa por prestar um serviço de qualidade e oferecer consultoria personalizada, mas vai além. Nosso DNA está na saúde e entendemos o perfil e as necessidades dos profissionais da área. Aqui na Unicred serão bem acolhidos para que usufruam da comodidade e facilidades que a agência vai oferecer, explica o diretor executivo da Unicred Vale, Agnaldo Leandro Ábila, responsável pelo atendimento em Manaus.

Todos crescem com o cooperativismo

Por atuar com foco no propósito do cooperativismo, a Unicred prioriza o crescimento conjunto e a prosperidade de seus cooperados, assim como a comunidade em que atua. As ações sociais, educacionais e culturais fazem, cada vez mais, parte da cooperativa. Uma das mais importantes ações de 2021 foi o lançamento do Unicred.edu, um programa de formação financeira e empreendedor, e também, o portal Sua Saúde Financeira, que oferece conhecimento gratuito na área de Educação Financeira e Investimentos.

Sobre o Sistema Unicred

O Sistema Unicred nasceu há 33 anos com o propósito de levar prosperidade à vida de todos os cooperados, pois tem como missão ser um agente em busca do bem-estar social e econômico dos Cooperados e da comunidade em que se integra. Oferece aos seus Cooperados atendimento qualificado, e diversas soluções financeiras. Dentre os produtos e serviços estão: conta corrente, linhas de crédito e financiamentos, cartões, seguros, consórcio e previdência, entre outros. Tudo isso com as vantagens de ser uma cooperativa de crédito. A principal delas é poder praticar uma taxa de juros justa, porque a instituição não visa o lucro e sim a prosperidade de todos envolvidos. O Sistema Unicred conta com uma Confederação, 4 Centrais, 35 Cooperativas, mais de 345 Unidades de Negócios, R$ 23,8 bilhões de ativos, contando com mais de 271 mil cooperados.