Unidades móveis da mulher oferecem consultas e exames em Manaus; veja endereços

A população feminina que reside na zona norte de Manaus pode buscar pelos serviços da Unidade Móvel de Saúde da Mulher, que está instalada na área externa do shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, no bairro Cidade de Deus. Além desta, outras duas unidades começam sua programação nesta quarta-feira (26), nas zonas oeste e leste, no horário das 7h às 17h.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a estrutura móvel da zona norte permanecerá na área do centro de compras pelo período inicial de duas semanas. Após este período, assim como as demais UBSs móveis, percorrerá outras localidades daquela zona geográfica para reforçar as ações de saúde às mulheres.

A unidade integra o serviço móvel de saúde da mulher, composto por três unidades móveis, que, além de equipamentos, contam com uma equipe especializada para ampliar o acesso das mulheres aos serviços de prevenção e assistência à saúde, principalmente em áreas de vazios assistenciais.

Serviços

Em sua carteira de serviços, a unidade móvel oferta consultas médicas e de enfermagem, atendimento pré-natal, mamografia, ultrassonografia, além de coleta e exame preventivo do câncer do colo do útero. Testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e tuberculose, planejamento reprodutivo e dispensação de medicamentos também fazem parte dos atendimentos ofertados pelas unidades móveis de saúde.

A coordenadora da Área Técnica de Saúde da Mulher do Distrito de Saúde Norte, Soriane de Souza Cruz, explicou que no primeiro dia de funcionamento da unidade posicionada no shopping Phelippe Daou, as ultrassonografias e consultas com o médico clínico geral foram os serviços mais procurados.

“Observei um público de mulheres de todas as faixas etárias. Inclusive um público jovem querendo realizar teste rápido de gravidez, teste rápido para ISTs. O atendimento de pré-natal também foi bastante procurado”.

A dona de casa Maria do Socorro Nogueira destacou que além da agilidade, a qualidade do serviço foi o que mais lhe marcou no atendimento da Unidade Móvel de Saúde da Mulher. “Fiz o exame de ultrassom que é importante para mim e nem precisei pagar ou madrugar nas filas para ser atendida. Vou trazer minha filha de 28 anos aqui para que ela também se cuide”.

Vacinação

A atualização do cartão vacinal também é uma prioridade do mais novo serviço de saúde da mulher. A gerente de imunizações da Semsa, Isabel Hernandes, afirma que um dos focos são as adolescentes de 9 a 14 anos, que devem ser protegidas contra o Papilomavírus Humano (HPV), responsável pelo câncer do colo do útero.

“É importante que as adolescentes compareçam aqui conosco para se vacinar. Mas, enfatizamos que o aviso sobre a importância da vacinação é a todas as mulheres que vêm buscar os outros serviços e devem aproveitar a oportunidade para atualizar seu cartão de vacinação”, enfatizou.

As demais unidades do serviço móvel estarão em funcionamento a partir desta quinta-feira (27) na rua São Pedro, s/n, no bairro Tarumã, na zona Oeste; e na rua Barroso, s/n, na área da escola estadual Irmã Gabrielle Cogels (no entorno da escola municipal Nestor Soeiro do Nascimento), no Puraquequara, na zona Leste da capital.

Redação AM POST