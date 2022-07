Unimed divulga edital de convocação da assembleia geral de credores

Redação AM POST

Unimed Manaus divulgou edital de convocação da assembleia geral de credores que será realizada de forma virtual, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, na próxima quarta-feira (13/07)

“A assembleia será realizada com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe; computados pelo valor e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a realização da SEGUNDA CONVOCAÇÃO desta assembleia geral, a ser realizada no dia 22/07/2022, com início

do credenciamento às 9h00 (horário de Brasília) e início da AGC às 11h00 (horário de Brasília), quando será realizada com a presença de qualquer número de credores presentes”, diz trecho do documento.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES Autos

