Unimed Manaus aumenta efetivo médico por causa de grande fluxo de atendimento devido muitos casos de Influenza na capital

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A direção da Unimed Manaus, anunciou que o tempo de espera em suas unidades está acima da média devido grande quantidade de casos de Influenza (gripe) na capital amazonense.

Continua depois da Publicidade

Em um comunicado a empresa de planos de saúde afirma que aumentou o efetivo médico e adotou outras providências para melhor os clientes.

“O fluxo de atendimento em nosso PRONTO ATENDIMENTO está maior do que de costume, em virtude da grande quantidade de casos de Influenza (gripe), por esse motivo, estamos com tempo de espera acima da média”, diz nota.

A Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), emitiu um comunicado de risco alertando a rede de saúde do Estado sobre a circulação do vírus Influenza A (H3N2) no Amazonas, e recomenda medidas de prevenção à população.

Continua depois da Publicidade

Após a circulação do vírus Influenza A (H3N2), foram detectados 62 casos da doença em novembro, somente em Manaus. Já nos primeiros nove dias de dezembro, foram detectados 295 casos na capital, em Iranduba, Manacapuru, Parintins e Tefé.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, aponta que o último caso de Influenza A identificado no Amazonas foi em 2019. Ela ressalta que o retorno da detecção desse vírus é algo preocupante e que a Assistência e Vigilância em Saúde do Amazonas precisam da contribuição da população para conter a transmissão do vírus.

Prevenção

A FVS-RCP acrescenta que a adoção de medidas comprovadamente eficazes na redução de risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, especialmente as de grande infectividade, como o vírus da gripe: