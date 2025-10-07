Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

Notícias de Manaus – Um trabalhador identificado como Márcio Duarte Veloso morreu, na manhã desta terça-feira (7), após ser atingido por uma barra de ferro dentro da empresa VDP Plastisc, localizada na rua Tambaqui, no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.
PUBLICIDADE
De acordo com informações preliminares, Márcio realizava suas atividades de rotina na empresa quando a estrutura metálica despencou sobre ele, atingindo-o de forma violenta. O homem sofreu traumatismo craniano.
Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias exatas do ocorrido, mas a principal suspeita é de que o equipamento não estava devidamente fixado.
Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram acionadas para realizar a perícia no local. Os peritos analisaram a cena e recolheram indícios que devem ajudar a esclarecer as causas do acidente. O corpo de Márcio foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após a conclusão dos procedimentos iniciais.
PUBLICIDADE
LEIA MAIS: Atropelamento e ataque a facada em Sinagoga deixa três mortos e feridos
A empresa onde o acidente ocorreu ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.
A reportagem do Portal AM POST, está no loca, e conseguiu imagens aéreas que mostram o local onde o acidente acidente aconteceu.
Confira: