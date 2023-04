USF Frei Valério passa a oferecer serviço de inserção de DIU em Manaus

Redação AM POST

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) incluiu a Unidade de Saúde da Família (USF) Frei Valério, localizada na rua Rufino Elizaldo s/nº, no bairro Novo Israel, zona norte, na lista de unidades que ofertam o serviço inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU), e que agora chegam ao total de 12. O DIU é considerado um dos métodos contraceptivos mais seguros e eficazes.

A ginecologista obstetra Taisa Mentges, que atua na unidade, explicou que uma das principais vantagens do DIU de cobre é a não utilização de hormônios, e mesmo assim, possui mais de 99% de eficácia comprovada.

“Ele é um método que a paciente não precisa lembrar de tomar todos os dias ou vir até a unidade para aplicar a injeção, podendo ser usado por até 10 anos após a inserção. Todas as pacientes que desejam não ter filhos, a longo prazo, tem a indicação de DIU. Basta buscar a unidade de saúde de referência, que os profissionais fazem todas as avaliações e procedimentos necessários para verificar se ela está dentro dos critérios necessários”, ressaltou.

A enfermeira Miguelina Moreira informou que a inserção do DIU é ofertada para mulheres a partir de 15 anos de idade. De acordo com ela, a procura maior é por parte de mulheres de até 40 anos, que já possuem mais de dois filhos e desejam evitar uma nova gestação. As usuárias interessadas devem buscar a unidade de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h, para passar por avaliação.

“Esse serviço veio ajudar muito as mulheres aqui nesta área do Novo Israel, porque tinha muita procura, e antes elas precisavam se deslocar para locais mais distantes. Durante todo o uso do dispositivo, essas usuárias recebem um acompanhamento aqui na unidade, para verificar se tudo está ocorrendo bem, e para acessar outras formas de prevenção a doenças, como testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis, exame de ultrassom e consultas de rotina”, disse.

Miguelina acrescentou que a inserção do DIU é uma das estratégias de planejamento familiar promovidas pela Semsa, e tem como principal objetivo a redução da mortalidade materno-infantil, visto que evita gravidez precoce ou gravidez de alto risco.

A dona de casa Arlene Gonçalves buscou a USF Frei Valério para agendar o procedimento e destacou que a oferta do serviço por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) amplia as chances de as mulheres cuidarem da própria saúde.

“Eu acho muito bom porque eu tenho vontade de colocar, e como é de graça, ajuda as pessoas que não têm dinheiro para pagar. Já tenho quatro filhos e agora vou marcar uma consulta com a enfermeira para realizar os próximos passos até a inserção”, contou.

Zona Norte

USF Áugias Gadelha: Rua A, conjunto Ribeiro Junior, Cidade Nova.

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 7h às 11h

USF Frei Valério: rua Rufino Elizaldo s/nº, no bairro Novo Israel.

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 7h às 19h

Zona Leste

USF José Avelino Pereira: Rua Cravinho, João Paulo.

Agendamento presencial – Segunda, terça e sexta-feira – 7h às 17h

Clínica de Saúde da Família Fábio Couto do Valle: Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, Jorge Teixeira.

Agendamento presencial – segunda a sexta-feira – 8h às 17h

Zona Sul

USF Megumo Kado: Rua Inocêncio de Araújo, 51, Educandos.

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 16h

USF José Rayol dos Santos: Avenida Constantino Nery, Chapada.

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 16h

USF Theodomiro Garrido: Rua São José, Colônia Oliveira Machado.

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 7h às 17h

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão: Avenida Presidente Dutra, Glória.

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 16h

USF Bairro da Paz: Avenida Esperança, 51, Bairro da Paz.

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 16h

USF Ajuricaba: Avenida Leste, conjunto Ajuricaba.

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 7h às 17h

Maternidade Moura Tapajóz: Avenida Brasil, 1.335, Compensa.

Agendamento presencial – Segunda a quinta-feira – 8h às 16h

Zona Rural

USFR Ephigênio Sales: quilômetro 42 da AM-010 (Manaus-Itacoatiara).

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 14h.