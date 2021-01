Usuários reclamam de dificuldade para acessar canais de atendimento para agendar serviços de emissão de documentos em Manaus

Redação AM POST

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), divulgou nesse final de semana o lançamento, nesta segunda-feira (11/01), do agendamento para atendimento na unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do bairro Parque Dez, na zona centro-sul de Manaus, por meio do aplicativo Sasi. Além disso, também disponibilizaria o agendamento via telefone para os PACs presentes em Manaus para a emissão de 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade (RG) e 2ª via do Registro Civil de Nascimento (RCN).

Porém, muitos leitores do AM POST reclamaram que não estão conseguindo o atendimento prometido pela secretaria.

“Esses números só dão ocupados ou toca, toca e ninguém atende, além de as vezes estar fora de área. A gente liga porque precisa do serviço e não recebe nenhuma reposta, ai fica complicado”, disse uma leitora que não quis se identificar.

Procurada, a assessoria de imprensa da Sejusc disse que a orientação é que as pessoas tentem agendar pelos telefones disponibilizados, mas talvez haja um congestionamento por conta do alto número de pessoas solicitando o serviço.

De acordo com a Sejusc, os agendamentos podem ser realizados de segunda a sexta-feira. Para os PACs localizados em shoppings, as ligações podem ser feitas das 12h às 14h; e para os situados nas demais localidades das 9h às 11h. Reclamações podem ser relatadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, por meio dos números (92) 98425-1037 e 98484-2147.

Para agendar o atendimento via app, o cidadão deve realizar o download do Sasi, disponível para celulares com sistema Android e iOS, porém, a secretaria informou ainda que a plataforma está em fase de implantação, e são liberadas apenas alguma senhas semanalmente.