Vacina contra a Covid-19 é ofertada em dez unidades em Manaus neste sábado; confira

A vacinação contra a Covid-19 poderá ser obtida pela população manauara em dez unidades de saúde da Prefeitura de Manaus, neste sábado, 28/1, no horário de 8h às 12h. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta que os usuários compareçam ao posto mais próximo de sua residência, portando documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, reforça a importância de manter o esquema vacinal atualizado, principalmente com as doses de reforço (3ª, 4ª e 5ª doses), que já estão liberadas para grande parte da população.

Djalma também destaca que a proteção contra as formas graves do vírus é garantida apenas para os usuários com o ciclo vacinal inicial completo, sendo duas doses para o público em geral, e três doses para crianças imunizadas com a Pfizer Baby.

“Os horários de funcionamento aos sábados são garantidos pela Semsa de forma estratégica, para que as pessoas tenham facilidade no acesso à vacina, visto que muitas não têm tempo nos dias da semana. Pedimos que a população busque nossos vacinadores, e levem suas crianças para também serem imunizadas contra a Covid-19, dessa vez podemos impedir que a cidade volte a sofrer com alta de mortes e internações”, conta.

O subsecretário informa que os dez endereços do sábado atendem o público de 3 anos de idade ou mais. Quatro unidades são referência para os bebês de 6 meses a menores de 3 anos de idade (2 anos, 11 meses e 29 dias). As crianças de 5 a 11 anos que precisam completar o esquema vacinal com a Pfizer pediátrica, com a segunda dose ou dose de reforço, devem aguardar a chegada de novas doses.

Públicos

A primeira dose da vacina contra a Covid-19 está liberada para a população a partir de seis meses de idade, e o intervalo para a segunda dose é indicado no momento da imunização, podendo variar conforme a faixa etária do usuário e a marca da vacina recebida. No caso de crianças de até 4 anos de idade, vacinadas com a Pfizer Baby, é preciso tomar a terceira dose para completar o esquema vacinal inicial.

Já a primeira dose de reforço, também chamada de terceira dose, está disponível para a população a partir de 12 anos de idade. A segunda dose de reforço, conhecida também como quarta dose, é ofertada a população em geral a partir de 18 anos de idade, e aos adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau de imunossupressão. O terceiro reforço (quinta dose) pode ser recebido apenas por adultos imunossuprimidos.

Mais detalhes sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 podem ser obtidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br). A secretaria também compartilha, diariamente, informações oficiais sobre a campanha através das redes sociais, pelo perfil @semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook.