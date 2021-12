Vacina Premiada: Governo do Amazonas divulga resultado do sorteio para show de humor com Leandro Leitte

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Amazonas divulgou, nesta quinta-feira (02/12), o resultado do sorteio para o show de humor “Hétero afeminado a bordo”, do comediante amazonense Leandro Leitte. Ao todo, a campanha Vacina Premiada disponibilizou 20 ingressos para o stand-up do humorista, que acontece no dia 5 de dezembro, no Teatro Manauara.

A retirada dos ingressos poderá ser feita no mesmo dia do evento, 5 de dezembro, às 18h, no Teatro Manauara, localizado no Manauara Shopping, na avenida Mário Ypiranga, 1300 – Adrianópolis. Para conferir se você foi um dos sorteados, acesse www.vacinapremiada.am.gov.br ou www.agenciaamazonas.am.gov.br.

O sorteio dos ingressos por meio da campanha Vacina Premiada é uma das estratégias do Governo do Estado para incentivar a vacinação completa contra a Covid-19. Quem está com a imunização em dia, já pôde concorrer a shows musicais, jogos de futebol e shows de humor.

Evento disponível – O site da campanha Vacina Premiada está com inscrições abertas para a Corrida dos Imunizados, que acontece no dia 8 de dezembro, com largada e chegada no podium da Arena da Amazônia. As inscrições seguem até o dia 4 de dezembro.

Resultados – Além do site oficial da campanha, os resultados dos sorteios também serão informados por meio das redes sociais do Governo do Estado. No Instagram, o perfil oficial é o @governo_do_amazonas. No Facebook, os usuários devem acessar o @GovernodoAmazonas, e, no Twitter, o @AmazonasGoverno.

Com informações da assessoria de imprensa