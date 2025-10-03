A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Vacinação antirrábica 2025 começa em Manaus com três pontos fixos

Pontos nas zonas leste, norte e oeste atendem de segunda a sábado.

Por Beatriz Silveira

03/10/2025 às 17:43

Notícias de Manaus – A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2025 já está em andamento em Manaus, com imunização de cães e gatos em três pontos fixos distribuídos pelas zonas leste, norte e oeste. Na zona leste, o atendimento ocorre no Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes, na rua Barreirinha, bairro São José. Na zona norte, a vacinação é ofertada no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na rua Tupinambá, 119, Cidade Nova. Nesses dois locais, o funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 12h.

Na zona oeste, os tutores podem levar os animais ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, na avenida Brasil, em frente ao Caic da Compensa. Na unidade da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela execução da campanha anual, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Não é necessário agendamento nem apresentação de documentos do tutor. A vacina é gratuita pelo SUS e obrigatória a partir de três meses de idade. É preciso que o animal esteja sadio, sem feridas ou sinais de doença no momento da aplicação.

A mobilização também inclui equipes volantes: 195 vacinadores, em duplas e uniformizados, percorrem bairros de segunda a sábado, no período matutino. A ação está prevista para ocorrer até 29 de dezembro. Dúvidas podem ser encaminhadas ao CCZ Manaus pelo WhatsApp: (92) 98842-8359 e 98842-8484.

Antes da etapa urbana, a prefeitura vacinou cães e gatos na zona rural entre 16/4 e 19/7, alcançando 6.775 animais (5.225 cães e 1.550 gatos) em comunidades ribeirinhas e ramais das BR-174 e AM-010. A meta municipal para 2025, definida pelo Ministério da Saúde, é imunizar 282.400 animais, sendo 80 mil gatos e 202.400 cães.

A raiva é uma zoonose grave, quase sempre fatal sem vacinação pré ou pós-exposição. A Semsa oferta atendimento pelo Programa de Profilaxia e Controle da Raiva Humana; a lista de unidades está em www.manaus.am.gov.br/semsa/unidades/prevencao-da-raiva-humana.

