Vacinação contra Covid-19 estará disponível em 74 unidades de saúde esta semana em Manaus

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus reforça o papel da vacinação para a prevenção de agravos decorrentes da Covid-19 e informa que a aplicação de doses contra a doença está disponível em 74 unidades da rede municipal de saúde nesta semana, de segunda a quarta-feira, 9 a 11/10. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), não haverá vacinação na quinta-feira, 12/10, em virtude do feriado dedicado à Nossa Senhora de Aparecida, nem na sexta, 13/10, ponto facultativo no município.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, reitera que as vacinas contra a Covid-19 são indicadas para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, conferindo maior proteção contra a infecção respiratória e reduzindo muito o risco de adoecimento ou complicações de saúde, capazes de levar à hospitalização ou mesmo ao óbito.

“Além de se proteger, a pessoa imunizada protege as demais, porque a vacina interrompe grande parte da transmissão da Covid-19. Ela nos trouxe de volta o convívio social e, até hoje, é essencial para manter a doença sob controle e assegurar a saúde e o bem-estar da população”, declara.

A secretária salienta, ainda, que as 74 unidades que ofertam o serviço de vacinação estão distribuídas por toda a cidade. Dentre elas, nove atendem a população em horário ampliado, das 8h às 20h, sendo, ao menos, uma por zona geográfica da cidade. As demais funcionam em horário regular, das 8h às 17h.

“As pessoas que querem iniciar ou atualizar o esquema vacinal podem ir até a unidade mais próxima, levando documento oficial de identidade com foto, CPF ou Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Crianças menores de 12 anos devem estar com os pais ou responsáveis”, orienta Shádia.

A secretária lembra, ainda, que a vacinação do público infantil ocorre em unidades específicas, sendo 14 delas para a imunização de bebês de 6 meses a 4 anos, e 35 para crianças de 5 a 11 anos. Pessoas a partir de 12 anos podem ir a qualquer uma das 74 unidades que ofertam o serviço. A lista das unidades, com horários, endereços, vacinas e públicos atendidos, está disponível em http://bit.ly/localvacinacovid19.

O esquema vacinal completo abrange a 1ª e 2ª doses do esquema primário, mais dose de reforço. Os usuários podem verificar a situação vacinal e saber qual dose devem tomar na plataforma on-line Imuniza Manaus, com acesso pelo endereço http://imuniza.manaus.am.gov.br.

As informações sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 estão disponíveis nas redes sociais da Semsa, nos perfis @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook.

