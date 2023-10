Notícias de Manaus – Dando continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus oferta a aplicação de doses em 74 unidades gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), de segunda a sexta-feira, 16 a 20/10. Os usuários interessados em iniciar ou atualizar o esquema vacinal podem conferir a lista dos locais que ofertam o serviço, com horários de funcionamento e endereços, no site semsa.manaus.am.gov.br ou no link bit.ly/localvacinacovid19.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, informa que as 74 unidades estão distribuídas em todas as zonas geográficas da capital para facilitar o acesso da população. “Antes de sair de casa, não esqueça de levar o documento oficial de identidade com foto, CPF ou Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), pois só com eles poderá receber a vacina”, orienta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Djalma assinala ainda que nove das unidades que ofertam o serviço de vacinação funcionam das 8h às 20h, em horário ampliado em relação aos demais estabelecimentos, que atendem das 8h às 17h. “O objetivo é assegurar que todas as pessoas possam receber o imunizante e se proteger contra a doença, evitando maiores agravos de saúde e reduzindo o risco de internação ou óbito”, afirma.

Os usuários a partir de 12 anos, acrescenta Djalma, podem receber a vacina em qualquer um dos 74 pontos de vacinação da prefeitura. Já os menores de 12 anos, acompanhados dos pais ou responsáveis, são atendidos em unidades específicas, sendo 14 delas voltadas a bebês de 6 meses a 4 anos de idade, e 35 para crianças de 5 a 11 anos.

O subsecretário reitera que os imunizantes ofertados na rede pública de saúde são seguros e eficazes, sendo indicados para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O esquema vacinal completo inclui duas doses do esquema primário e dose de reforço. Quem já iniciou o esquema e está em dúvida sobre doses e prazos pode consultar sua situação vacinal na plataforma Imuniza Manaus (http://imuniza.manaus.am.gov.br), informando apenas o número do CPF”, orienta o gestor.

Veja mais matérias sobre Manaus Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

Eficazes e seguras

As vacinas ofertadas nas unidades da rede básica são dos tipos monovalente e bivalente. As primeiras são empregadas como primeira e segunda doses do esquema primário para toda a população a partir dos 6 meses de idade, e como dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos não integrantes de grupos prioritários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As bivalentes, por sua vez, servem como dose de reforço em pessoas a partir de 18 anos e adolescentes de grupos de maior vulnerabilidade, riscos para complicação e óbito e maior exposição. As vacinas desse tipo protegem contra duas versões do coronavírus.

Todas as vacinas ofertadas na rede pública de saúde são eficazes e seguras, tendo a devida aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para mais informações sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra Covid-19, basta acessar as redes sociais da Semsa Manaus, nos perfis @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook.

Redação AM POST